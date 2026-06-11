La saga de traspasos que rodea al verdadero orgullo del fútbol uzbeko y capitán de nuestra selección nacional, Eldor Shomurodov, continúa en una etapa nueva y muy intrigante. Recientemente informamos a través de nuestro sitio web que Aziz Yıldırım, el jefe del legendario club turco Fenerbahçe, ha expresado personalmente su interés en el desempeño de nuestro talentoso delantero. Hoy, el gigante de Estambul ha comenzado a tomar medidas prácticas al respecto.

Según la última información de la prensa deportiva turca, el Fenerbahçe, que no ha podido alcanzar el podio del campeonato durante 12 años y está decidido a poner fin a esta oscura tradición, se toma en serio la incorporación de Eldor Shomurodov a su plantilla. Una de las fuentes extranjeras de renombre — «politikam.com» escribe que los funcionarios del club se han sentado en la mesa de negociaciones oficial sobre el traspaso de nuestro delantero estrella, quien brilló intensamente con la camiseta del Istanbul Başakşehir la temporada pasada. A continuación, presentamos todos los detalles de este acuerdo monumental.

23 goles en 44 partidos: Un símbolo de constancia y fuerza

Nuestro compatriota de 30 años, que participa en la Copa del Mundo en el extranjero, se convirtió en la fuerza ofensiva invencible y principal del Istanbul Başakşehir tanto en la Süper Lig turca como en los partidos de copa nacional durante la temporada completada. En la temporada 2025-2026, Shomurodov saltó al campo verde en 44 partidos en todas las competiciones, encontrando el fondo de la red 23 veces y experimentando uno de los períodos más productivos y brillantes de su carrera.

En particular, el instinto goleador de Eldor, su compostura y su dominio físico sobre los defensores dentro del área penal dejaron una gran impresión en el fútbol turco. Por esta razón, el famoso club de Estambul ve al delantero uzbeko como el candidato más adecuado para fortalecer la rotación en la línea de ataque.

La estrategia de traspasos del gigante de Estambul y la barrera de los 10 millones

Según los informes, la dirección deportiva del Fenerbahçe planea utilizar a Eldor Shomurodov como 'tercer delantero' en el equipo. Se espera que sea una opción alternativa para los delanteros principales y eleve la competencia sana dentro del equipo a un nivel alto. Después de todo, la capacidad de Eldor para operar con igual peligro en el centro del ataque y en ambas bandas encaja perfectamente con los planes tácticos versátiles del nuevo club.

Sin embargo, el Istanbul Başakşehir no quiere dejar ir a su máximo goleador fácilmente. La dirección del club, queriendo aprovechar el hecho de que su valor de mercado ha aumentado significativamente al final de la temporada actual, exige aproximadamente 10 millones de euros en fondos.

El camino desde la Roma hasta el umbral del Fenerbahçe

Cabe señalar que el verano pasado, Eldor Shomurodov fue cedido al Başakşehir por una temporada desde el famoso club italiano Roma por 3 millones de euros. El equipo de Estambul aprovechó las cláusulas del acuerdo inicial, pagó otros 2,8 millones de euros al club romano al final de la temporada y aseguró el derecho a comprar al delantero de forma definitiva.

Según los últimos datos proporcionados por el portal mundialmente famoso Transfermarkt el delantero uzbeko ha firmado un contrato a largo plazo con su equipo actual hasta el 30 de junio de 2029. Teniendo en cuenta la temporada productiva de Eldor, los expertos han elevado su valor de mercado de 5 millones de euros a 7 millones de euros. Ahora, el Fenerbahçe continuará la segunda ronda de negociaciones con sus rivales de la ciudad en los próximos días para lograr su objetivo final. ¡Le deseamos a nuestro jugador favorito éxito y nuevas victorias con este traspaso!

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