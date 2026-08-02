Joan García se niega a tatuarse y responde a las preguntas sobre fichajes

En una entrevista concedida al diario Sport, el portero del Barcelona Joan García habló sobre las dificultades y responsabilidades específicas de ser suplente. Según el jugador, animar al equipo desde la banda y seguir el partido exige la misma gran tensión emocional y vivencias que jugar en el once titular. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque todavía no ha tenido minutos en los partidos de clasificación para el Mundial con la selección de España, García está firmemente convencido de que los suplentes también contribuyen a la victoria del equipo al igual que los protagonistas principales. Destacó que cada futbolista en el banquillo da el máximo al mismo tiempo que los que están sobre el césped.

El asunto del tatuaje y las promesas colectivas

Ante la pregunta de un periodista de Sport sobre si tenía la intención de hacerse el mismo tatuaje que Marc Cucurella en honor al seleccionador Luis de la Fuente en caso de que el Barcelona gane la Liga de Campeones, García respondió con humor pero con firmeza.

Comentó que es evidente que los aficionados podrían exigir un paso así, pero que él no lleva ningún tatuaje en el cuerpo y no planea nada parecido en un futuro cercano. Indicó que si el equipo levanta el trofeo de la Liga de Campeones, buscaría otra manera de celebrarlo.

El fichaje de Cucurella y los rumores en el mercado de fichajes

Asimismo, durante la charla no se pasó por alto el traspaso de Marc Cucurella al Real Madrid. García señaló que este fichaje causó un gran revuelo en la concentración de la selección nacional y que, a pesar de que el jugador fue bromeado un poco al principio, al final todo fue aceptado positivamente.

En su opinión, cada futbolista toma la decisión más acertada para su futuro y su carrera. García expresó su confianza en que este traspaso ha sido beneficioso para Cucurella y añadió que, al final, todos sus compañeros se alegraron de su elección.

Julián Álvarez y la política de fichajes del club

Al abordar la cuestión sobre el posible fichaje del delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, García elogió el alto nivel del jugador argentino. Señaló que cualquiera que entienda de fútbol percibe de inmediato el talento y el potencial únicos de Álvarez.

Al mismo tiempo, el guardameta recordó que ocuparse de los asuntos económicos y de una cifra de 150 millones de euros no es su tarea. García expresó su total confianza en la directiva del Barcelona y en el cuerpo técnico, sin dudar de que formarán la plantilla más fuerte capaz de competir en todas las competiciones.