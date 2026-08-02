Mohamed Salah podría continuar su carrera en España

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Mohamed Salah podría continuar su carrera en España

Han surgido noticias interesantes sobre el futuro de Mohamed Salah, el legendario delantero del Liverpool. El internacional egipcio, que se ha despedido del club inglés, está listo para abrir un nuevo capítulo en su carrera y se barajan varias especulaciones sobre su próximo destino, según informa Goal.com informa .

Según Fichajes, el Atlético de Madrid ha comenzado a tomar medidas activas para fichar al experimentado delantero. La directiva rojiblanca está valorando la posibilidad de hacerse con los servicios del jugador a coste cero, sin pagar traspaso.

La oferta y las condiciones del club madrileño

El club español ya ha mantenido conversaciones preliminares para estudiar las demandas financieras del jugador. El Atlético de Madrid planea ofrecerle un contrato de dos años a Mohamed Salah. Asimismo, el acuerdo podría incluir una cláusula para ampliarlo por un año más, dependiendo del tiempo de juego y del rendimiento del futbolista.

Sin embargo, el principal obstáculo para este fichaje serían las altas pretensiones salariales del jugador. Aunque la directiva colchonera no puede competir con las inmensas cifras que ofrecen los clubes de Arabia Saudí, pretende seducir al jugador mediante otros proyectos deportivos y el atractivo de LaLiga.

Un amplio abanico de pretendientes

Cabe recordar que Mohamed Salah no solo cuenta con el interés del Atlético de Madrid, sino también de otros compradores. En particular, representantes de la Superliga de Turquía y clubes de la Liga Profesional Saudí, especialmente el Al-Ittihad, lideran la puja por la estrella egipcia.

Tras brillar durante nueve años en el Liverpool, Salah ha dejado una huella imborrable en la historia del club. Actualmente, la elección de campeonato que tome como agente libre es uno de los temas que la comunidad futbolística espera con mayor expectación.

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