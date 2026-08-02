Los gigantes tecnológicos han invertido más de 1,1 billones de dólares en la AI

Las mayores empresas tecnológicas del mundo continúan desarrollando tecnologías de AI y expandiendo su infraestructura a un ritmo sin precedentes. Según un informe financiero reciente del Financial Times, los gastos de capital globales destinados al sector de la AI por los cuatro principales proveedores de hyperscale — Amazon, Google, Microsoft y Meta — ya han superado los 1,1 billones de dólares desde 2023. Así lo informa Ixbt.com, informa .

A pesar de que la magnitud de estos fondos colosales está llamando la atención de numerosos economistas y analistas de mercado, este crecimiento no muestra signos de detenerse. Según las previsiones, solo hasta finales del año en curso se espera que estas corporaciones inyecten otros 745 mil millones de dólares en inversiones adicionales. Esto demuestra que la carrera de la AI se intensificará aún más en un futuro próximo.

Infraestructura y principales áreas de gasto

Rishi Jaluria, analista de RBC Capital, señala que con flujos financieros tan masivos, los inversores exigen a los gigantes tecnológicos un estricto equilibrio. Es decir, las empresas deben controlar firmemente la línea entre los fondos destinados a la AI y el mantenimiento de los factores comerciales tradicionales que las llevaron a la cima del éxito actual.

La mayor parte de los fondos, es decir, la parte de las asociaciones, se gasta principalmente en la construcción de nuevos centros de datos, dotándolos de chips modernos y de suficiente energía eléctrica. Esto también está teniendo un impacto inevitable en el sector energético y en otras industrias fabricantes de hardware de alto rendimiento.

Primeros resultados y consecuencias de las inversiones

Aunque los especialistas del mercado financiero expresan su preocupación sobre el período de recuperación y la eficiencia de una inversión tan gigantesca, los indicadores actuales muestran que estos gastos están empezando a dar frutos. En particular, las inversiones en la AI están acelerando significativamente el crecimiento de los ingresos de las empresas.

Por ejemplo, gigantes como Google, Amazon y Microsoft informaron de un crecimiento drástico en sus divisiones de servicios cloud que venden potencia de cálculo. Meta, que no cuenta con infraestructura de negocios cloud, anunció oficialmente que los algoritmos de AI ayudan a orientar los anuncios con mayor precisión, lo que resultó en un aumento del 28 por ciento en los ingresos trimestrales generales.