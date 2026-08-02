Se cierra la puerta del Barcelona para Julián Álvarez: le quedan dos caminos

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Se cierra la puerta del Barcelona para Julián Álvarez: le quedan dos caminos

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se ve obligado a dar un giro radical en su carrera, ya que la directiva del club madrileño se ha opuesto firmemente al traspaso del jugador al eterno rival de la liga española. A pesar del deseo del campeón del mundo de jugar en el club catalán, la directiva del Atlético prefiere no reforzar a un rival directo y ha frenado por completo este fichaje, informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Mundo Deportivo, para fichar al delantero argentino, el club catalán tendría que pagar la cláusula de rescisión de 500 millones de euros estipulada en su contrato. Para el Barcelona, que actualmente atraviesa dificultades financieras, esta suma es totalmente abstracta y representa una condición imposible de cumplir.

Opciones internacionales y situación complicada en el club

De este modo, al desvanecerse la oportunidad de fichar por el club catalán, al jugador solo le quedan dos caminos serios. Se discuten las opciones de quedarse una temporada más en el equipo dirigido por Diego Simeone o ser traspasado a un club de élite fuera de España.

Con el fin de evitar posibles tensiones internas en el Atlético de Madrid, el club está dispuesto a valorar ofertas del extranjero. Sin embargo, el propio jugador no quiere abandonar España por haberse acostumbrado a la vida en Madrid, lo que complica aún más las negociaciones.

Candidatos y cambios en el mercado de fichajes

Actualmente, el Arsenal y el París Saint-Germain se perfilan como los principales aspirantes al delantero. No obstante, las prioridades de ambos equipos en el mercado de fichajes y sus planes financieros dificultan este traspaso.

La directiva del París Saint-Germain, habiendo centrado su atención en otros objetivos prioritarios en el mercado español y habiendo logrado un gran éxito en el fichaje del delantero del Barcelona Ferran Torres, difícilmente volverá a poner su mirada en Julián Álvarez.

Por su parte, el Arsenal, bajo la batuta de Mikel Arteta, está ocupado en concretar otros grandes planes de fichajes. Como los londinenses podrían gastar más de 100 millones de libras esterlinas por la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior, está claro que no podrán financiar simultáneamente el traspaso de Julián Álvarez.

Julián ÁlvarezAtlético de MadridBarcelonaLa LigaFichajes
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