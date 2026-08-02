Poker de Husayn Norchayev — El Navbahor aplasta al Xorazm con una goleada

La 15.ª jornada de la Superliga ofreció un auténtico festival de goles en Namangan. El Navbahor se impuso por 5-1 en su estadio ante el Xorazm, con Husayn Norchayev como gran protagonista del encuentro.

El delantero firmó un triplete ya en la primera mitad y añadió un tanto más tras el descanso para certificar su poker. Su noche fantástica catapulta al equipo de Temur Kapadze hasta el 4.º puesto de la clasificación.

Norchayev marcó un triplete en 25 minutos

El marcador se abrió en el minuto 16. Husayn Norchayev culminó una jugada ofensiva del Navbahor con un disparo preciso para adelantar a los locales.

Veinte minutos más tarde, anotó su segundo gol en su cuenta particular y para su equipo. En el minuto 41, Norchayev volvió a perforar la meta rival para completar su triplete en apenas 25 minutos.

Cerca del final de la primera parte, el Xorazm respondió. Rustamjon Abduhamidov recortó distancias en el minuto 45+4, mandando a los equipos a los vestuarios con un 3-1 en el electrónico.

El poker se oficializó en la segunda mitad

El tanto de los visitantes auguraba emoción. Sin embargo, el Navbahor no cedió la iniciativa tras el descanso.

En el minuto 60, Norchayev volvió a aparecer. El delantero batió la portería del Xorazm por cuarta vez para sellar su poker personal (4-1).

Siete minutos después, Ruslanbek Jiyanov sentenció el resultado definitivo. El tanto del jugador defensivo puso la guinda a la contundente victoria de los de Namangan (5-1).

Todos los goles del encuentro

Minuto Goleador Resultado 16 Husayn Norchayev 1:0 36 Husayn Norchayev 2:0 41 Husayn Norchayev 3:0 45+4 Rustamjon Abduhamidov 3:1 60 Husayn Norchayev 4:1 67 Ruslanbek Jiyanov 5:1

Norchayev firmó cuatro de los cinco goles anotados por el Navbahor. Al certificar su poker antes de la primera hora de juego, prácticamente sentenció el choque.

El equipo de Kapadze asciende al 4.º puesto

Tras esta goleada, el Navbahor alcanza los 25 puntos y trepa hasta la 4.ª plaza en la tabla de la Superliga.

Por su parte, el Xorazm se queda con 16 puntos en la 12.ª posición. Los de Urgench en Namangan volvieron a ser incapaces de romper la mala racha.

Hasta este enfrentamiento, el Navbahor había ganado los ocho duelos directos disputados en Namangan, marcando 31 goles y encajando únicamente cuatro.

Alineaciones:

Navbahor: Yusupov, Mirsaidov, Mamatkazin, Jiyanov (Abdurahmonov), Xolmatov, Norchayev (Kojo), Benjamin (Rahimjonov), Adhamzoda, Ilich (Jaloliddinov), Jgerenaiya, Usmonov (G‘iyosov).

Xorazm: Stoshich, Otaxonov (Ismoilov), Lusio (Ismoilov), Ortiqboyev, Nugumanov, Hamidjonov, Rom, Xo‘sinov (Pirmuhammadov), Hoshimov, Abduhamidov (Yejov), Sabino.

En la segunda mitad, Temur Kapadze también dio minutos a Jasurbek Jaloliddinov, Muhammadali G‘iyosov, Joel Kojo, Asadbek Rahimjonov y Shohrux Abdurahmonov.

Cuatro goles en una noche y tres puntos vitales

Para el Navbahor esto no es solo una gran victoria. Los de Namangan consiguen tres puntos cruciales en la lucha por los puestos de arriba y mandan un serio aviso a sus rivales.

En el centro de todas las miradas estuvo un solo futbolista. El poker de Husayn Norchayev quedará grabado como una de las actuaciones individuales más brillantes de la temporada en la Superliga.

¿Crees que Norchayev podrá luchar por el pichichi si mantiene este estado de forma? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con otros aficionados al fútbol en Telegram o redes sociales!