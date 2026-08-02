Federico Chiesa decide quedarse en Liverpool y luchar por la competencia

El delantero italiano Federico Chiesa está firmemente decidido a defender los colores de Liverpool la próxima temporada y a luchar por su puesto en el equipo. Así lo informó el medio football-italia, señalando que los planes de otros clubes que pretendían fichar al jugador han quedado descartados. Así lo informa Goal.com informa .

En las últimas semanas, la prensa había difundido numerosos rumores sobre un posible traspaso del experimentado extremo al Atlético de Madrid o un regreso a la Serie A. Sin embargo, el propio jugador prefirió quedarse en Anfield y demostrar su valía bajo la dirección del nuevo entrenador.

Nuevo entrenador y nuevas oportunidades

Como se sabe, Chiesa, que se incorporó a Liverpool en agosto de 2024, no logró asegurar un puesto fijo en el once inicial durante sus primeros meses. Sin embargo, el cambio en el cuerpo técnico del club y el nombramiento de un nuevo especialista cambiaron el destino del jugador para bien.

El sábado, tras la victoria por 4-2 contra Sunderland, Federico habló ante los medios de comunicación sobre su futuro. Según sus palabras, es feliz en Liverpool y tiene toda su atención puesta únicamente en este equipo.

Cambios tácticos y nueva posición

Según football-italia, el entrenador principal está implementando una presión alta y una táctica intensa en el equipo. En el partido contra Sunderland, el técnico alineó sorpresivamente a Chiesa no en su banda habitual, sino como delantero centro.

El jugador destacó que durante su carrera ha jugado principalmente como extremo.

Expresó su disposición para cumplir con las exigencias del nuevo entrenador.

Chiesa afirmó que dará todo su esfuerzo por los objetivos de la temporada del equipo.

Esta situación de fichaje, que había atraído la atención del entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone y de otros grandes clubes europeos, ha llegado a su fin. Chiesa se prepara para quedarse en el club inglés y demostrar una vez más su gran nivel.