United Airlines se niega a comprar los aviones Boeing 777-9

United Airlines, una de las principales aerolíneas de EE. UU., confirmó oficialmente que no tiene la intención de comprar los primeros aviones Boeing 777-9 fabricados entre 2019 y 2021. Según un informe de The Air Current, se trata de aproximadamente 20 aeronaves ensambladas antes de que finalizara el proceso de certificación. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anteriormente, circulaban rumores de que estos aparatos podrían ser adquiridos por United tras el rechazo de la aerolínea Emirates. Sin embargo, la falta de interés de los compradores por este tipo de tecnología está generando un gran debate en el mercado de la aviación moderna. Los expertos siguen de cerca cuál será el destino de estas primeras unidades ensambladas.

¿Por qué las aerolíneas están rechazando las primeras unidades?

La dirección de Emirates había señalado que los aviones de la fase inicial de ensamblaje requerirían una cantidad masiva de trabajo adicional para alcanzar la configuración de serie definitiva. También se indicó que su almacenamiento durante años al aire libre o en hangares podría afectar negativamente la vida útil operativa de estas aeronaves.

En una entrevista, el presidente de Emirates, Tim Clark, comentó irónicamente que este tipo de aviones solo serviría para fabricar latas de conservas. Precisamente estos factores determinaron la postura de cautela de otras aerolíneas respecto a este lote.

La estrategia de United Airlines y el futuro del Boeing 777X

Según The Air Current, United Airlines ha notificado oficialmente a Boeing y a los analistas que no está considerando la compra de estos 20 aviones. Los analistas consideran que, a pesar de que la aerolínea ya opera los modelos Boeing 777-200ER y 777-300ER, aceptar los 777-9 de primera generación no se justifica financiera ni técnicamente.

En los últimos años, United ha priorizado los modelos Boeing 787 Dreamliner para ampliar su flota. La aerolínea también sigue evaluando la compra del Airbus A350, planeada desde hace mucho tiempo. Modernizar los primeros Boeing 777-9, reentrenar a las tripulaciones y crear infraestructura de mantenimiento generará sin duda costos adicionales.

A pesar de esto, United Airlines no ha abandonado por completo el programa Boeing 777X. Una vez que el programa complete su certificación y comiencen las entregas de serie definitivas de las aeronaves, la aerolínea podría reconsiderar su compra para sus rutas de larga distancia más transitadas.