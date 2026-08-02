El Bayern busca un digno sucesor para Harry Kane

El Bayern de Múnich ha comenzado a buscar al sustituto a largo plazo de su delantero estrella Harry Kane, poniendo su punto de mira en la Premier League. Según Bild, el gigante alemán ya está estudiando candidatos para cubrir un posible vacío en el futuro. Se espera que este paso estratégico desate otra gran batalla de fichajes en el fútbol europeo, informa Goal.com informa .

La directiva y los ojeadores del Múnich siguen de cerca al delantero del Manchester United Benjamin Šeško como su opción principal. Según Christian Falk, el jugador de 23 años ocupa un lugar destacado en la lista de fichajes del club. El Manchester United es consciente del interés que despierta su talentoso delantero y lo considera una pieza clave en sus planes.

El inmenso legado de Harry Kane en Múnich

Actualmente, Harry Kane sigue siendo el delantero titular indiscutible del Bayern. Fichado en 2023 procedente del Tottenham por 95 millones de euros, el delantero inglés de 33 años está viviendo la etapa más brillante de su carrera en Alemania. Ha disputado un total de 147 partidos con los bávaros, anotando 146 goles y convirtiéndose en el pilar del ataque del club.

La temporada pasada, Harry Kane firmó el mejor registro individual de su carrera, perforando las redes rivales 61 veces en 51 partidos en todas las competiciones. Sus actuaciones estables ayudaron al Bayern a ganar dos títulos de la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania. Además, el delantero conquistó la Bota de Oro europea en dos ocasiones, lo que demuestra la difícil tarea que será encontrarle un reemplazo adecuado.

La experiencia de Benjamin Šeško en Alemania

El Bayern piensa en el futuro y el perfil de Benjamin Šeško encaja perfectamente en esa estrategia. Antes de dar el salto a Inglaterra, el internacional esloveno jugó en la Bundesliga, donde demostró plenamente su enorme potencial. Con el RB Leipzig, marcó 39 goles en 87 partidos en todas las competiciones, consolidándose como uno de los delanteros más potentes de Europa.

El año pasado, el jugador se unió al Manchester United por 76,50 millones de euros y anotó 11 goles en 30 partidos de la Premier League en su temporada de debut. Aunque actualmente trabaja para recuperar su mejor forma física tras una lesión sufrida la temporada pasada, su versatilidad y potencial siguen atrayendo el interés de los mejores clubes europeos.