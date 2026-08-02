Registran en la Tierra el frío más intenso no visto en 14 años

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Registran en la Tierra el frío más intenso no visto en 14 años

La temperatura del aire en la Antártida ha bajado bruscamente, registrando un nivel no visto en los últimos catorce años. Según los expertos la temperatura ha descendido hasta los −84 °C en algunas zonas. Esto se considera el registro más frío desde 2012.

Los científicos señalan que este frío extremo coincide con el punto álgido del invierno antártico. Un cielo totalmente despejado, un aire muy seco y vientos débiles han provocado que la capa de hielo pierda prácticamente todo su calor. Como resultado, la superficie terrestre se ha enfriado rápidamente, generando temperaturas excepcionalmente bajas.

AntártidaClimaCienciaFrio ExtremoMeteorología
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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