Mientras comienzan los intensos y apasionantes partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al otro lado del océano, el interés por este prestigioso torneo ha alcanzado un nivel muy alto, no solo en nuestro país, sino también en las naciones vecinas. En particular, los diputados del Majilis del Parlamento de la República hermana de Kazajistán han expresado sus sinceras opiniones sobre el actual Mundial, revelando qué selecciones nacionales apoyarán en esta competición histórica.

Las elecciones de los representantes del pueblo son variadas, y entre ellos se encuentran fervientes seguidores de gigantes del fútbol mundial como España, Argentina y los Países Bajos. Sin embargo, lo más gratificante y destacable es que la mayoría de los diputados kazajos enfatizaron con gran orgullo que apoyarán de todo corazón a nuestra querida selección nacional de Uzbekistán en el «Mundial 2026», y que estarán junto a los «Lobos Blancos» en el terreno de juego.

Las reflexiones y los sinceros deseos expresados por los políticos y miembros del parlamento kazajo antes del Mundial son los siguientes:

Aquellos que tienen debilidad por los gigantes mundiales

Samat Nurtaza: > «Desde mi infancia, me fascina el juego de la selección nacional de los Países Bajos y soy su seguidor. Aunque les ha faltado suerte en las finales de los Mundiales y aún no han podido levantar el trofeo dorado, sigo siendo su fiel partidario».

Magerram Magerramov: > «Sigo los Mundiales de forma ininterrumpida desde hace muchos años, desde el lejano Mundial de 1982. Desde aquella época, la selección nacional de España ocupa un lugar profundo en mi corazón. Por ello, en este torneo, creo sinceramente que la "Roja" subirá a lo más alto del podio».

Nikita Shatalov: > «Histórica y tradicionalmente, somos seguidores del buen juego practicado por España y por la actual campeona, Argentina. Por supuesto, seguiremos los encuentros al otro lado del océano con asiduidad, pero planeamos ver los partidos aún más atentamente a partir de la fase de eliminación directa, donde comienzan los enfrentamientos más intensos».

Aquellos para quienes Uzbekistán es el único orgullo

Yerlan Sairov: > «Las selecciones nacionales de Uzbekistán y Turquía, que son nuestros hermanos de sangre, participan en este Mundial. A lo largo del torneo, apoyaremos de todo corazón a los representantes de estos dos países hermanos y esperamos grandes resultados de ellos».

Jiguli Dayrabayev: > «El honor del continente asiático es defendido ante todo por nuestros vecinos más cercanos y hermanos, los futbolistas de Uzbekistán. Apoyaré a la selección nacional de Uzbekistán con todo mi ser en este Mundial y les deseo la victoria».

Yerkin Abil: > «Para ser honesto, no soy un fanático acérrimo del fútbol y no sigo este deporte constantemente. Pero para este torneo histórico, como vecino, apoyo plenamente a la selección nacional de Uzbekistán».

Aydarbek Xojanazarov: > «Veré sin duda este esperado Mundial con gran interés. Le deseo suerte a la selección nacional de Uzbekistán. Como se comenta activamente en Twitter y en las redes sociales, tienen en sus filas a jugadores jóvenes muy talentosos con un gran futuro, como Abdukodir Khusanov. Hoy en día, Khusanov es una verdadera fuente de orgullo no solo para el pueblo uzbeko, sino para toda la región de Asia Central». También quiero destacar a la selección nacional de Portugal. La razón es que allí juega el famoso y querido Cristiano Ronaldo. Gracias a su duro trabajo, es una inmensa fuente de motivación y fuerza para los jóvenes de todo el mundo. Aprovecho esta oportunidad para recomendar a todos que vean buen fútbol y, por supuesto, que practiquen deporte activamente».

El desafío histórico que espera a nuestros representantes

Cabe señalar que la querida selección nacional de Uzbekistán, que se ha clasificado para la fase final por primera vez en su historia, ha sido encuadrada en el grupo altamente competitivo y prestigioso «Grupo K» junto a los equipos de Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo.

Los alumnos del legendario experto italiano y entrenador de nuestro equipo, Fabio Cannavaro, disputarán su primer partido histórico y emocionante del Mundial el 18 de junio de este año en los campos verdes de México, uno de los países anfitriones, contra uno de los rivales más poderosos del grupo: la famosa selección nacional de Colombia. ¡Deseamos a nuestros representantes, apoyados de todo corazón por todos los pueblos de Asia Central, grandes victorias en este partido decisivo!

¡Siga los primeros pasos históricos de nuestra selección nacional en el Mundial, las actuaciones apasionantes de Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov, las tácticas misteriosas de Fabio Cannavaro y todas las noticias exclusivas y sensacionales del Mundial con nosotros en la página de Zamin!