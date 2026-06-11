Mientras comienza la fiesta del fútbol que millones esperaban al otro lado del océano, los acontecimientos en torno a la selección nacional de Uzbekistán se han convertido en el centro de atención no solo de la comunidad deportiva, sino también de los líderes y diplomáticos del país. El desagradable incidente ocurrido antes del partido amistoso entre Uzbekistán y los Países Bajos (1:2) en Nueva York, marcado por la intensa lucha de nuestros representantes, ha alcanzado un nuevo nivel. El hecho de que nuestros representantes fueran sometidos a controles reforzados y excesivamente minuciosos por parte del personal de seguridad local al aterrizar en el aeropuerto ha sido puesto bajo estricta supervisión por parte de nuestros diplomáticos.

Se ha revelado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Uzbekistán ha emitido una declaración oficial sobre esta situación y ha solicitado una explicación a EE. UU. Esto fue anunciado oficialmente por el portavoz del Ministerio, Omonulla Fayziev, en una declaración especial para los medios de comunicación.

El representante del ministerio enfatizó que nuestro estado protege los derechos y la reputación internacional de sus ciudadanos al más alto nivel, especialmente los de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección nacional que han viajado para defender el honor de nuestro país en la histórica Copa del Mundo.

«El Consulado General de la República de Uzbekistán en Nueva York tomó medidas inmediatas respecto a esta situación de control reforzado. Se enviaron apelaciones oficiales a través de canales diplomáticos a las agencias gubernamentales y servicios de seguridad de EE. UU. correspondientes. En este momento, se ha exigido una explicación detallada y oficial para conocer las verdaderas razones de este proceso», aclaró Omonulla Fayziev.

Cabe recordar que anteriormente, el entrenador de la selección nacional, Fabio Cannavaro, en comentarios a la prensa italiana, pidió calma a los aficionados, afirmando que dicho escrutinio es una de las medidas de seguridad internacionales estándar típicas de los aeropuertos estadounidenses. No obstante, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha demostrado en la práctica que no ignora cada paso de sus héroes en el extranjero y que les brinda apoyo diplomático. Naturalmente, esto proporciona un estímulo y una fuerza adicionales a los «Lobos Blancos» antes del Mundial.

¡Siga los procesos de preparación de nuestra selección nacional en Atlanta, los detalles de los diálogos oficiales entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y EE. UU., y todas las noticias candentes, exclusivas y sensacionales de la Copa del Mundo con nosotros en las páginas de Zamin!