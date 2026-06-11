La crisis de Santiago Gimenez en el Milan: Borgetti explica las razones de sus problemas

Santiago Gimenez no ha logrado marcar ni un solo gol en la Serie A con el Milan durante la temporada 2025-26. El legendario delantero mexicano Jared Borgetti explicó las razones de los fracasos de su compatriota en una entrevista con GOAL. A pesar de las dificultades a nivel de club y los rumores de transferencia, el delantero de 25 años aspira a brillar en la próxima Copa del Mundo en casa. Así lo informa Goal.com .

Gimenez se mudó a San Siro en febrero de 2025 tras un paso prolífico por el Feyenoord. En los Países Bajos, marcó 65 goles en 105 partidos, logrando anotar más de 20 goles en cada temporada completa. Aunque muchos clubes europeos importantes, incluidos equipos de la Premier League, mostraron interés, eligió al Milan, el club del que era aficionado desde niño.

A pesar de marcar sus primeros seis goles tras llegar a Italia, Gimenez no pudo adaptarse completamente al nuevo entorno. Los expertos inicialmente atribuyeron esto al proceso de adaptación, pero las lesiones complicaron aún más la situación. El potente delantero se perdió cinco meses de su primera temporada completa en Italia debido a lesiones. Como resultado, se limitó a un solo gol en la Coppa Italia durante la temporada finalizada.

Actualmente, el Milan está atravesando grandes cambios: el entrenador Massimiliano Allegri se marcha y el futuro de varios jugadores clave está en duda. Jared Borgetti dice sobre la situación de Gimenez: “Desafortunadamente, el año en Italia no fue exitoso para Santiago, pero no es solo su culpa. La lesión le impidió encontrar consistencia y luchar por un puesto en el once inicial”.

Según Borgetti, el rendimiento general del equipo tampoco ayudó al delantero. “El Milan no jugó bien esta temporada, y cuando el equipo juega mal, es difícil para cualquier jugador destacar. Gimenez es un delantero que depende del juego colectivo. Su declive está relacionado tanto con él mismo como con el estado general del equipo”, añadió el legendario futbolista.