El Real Madrid decide poner a Camavinga y Valverde en la lista de transferibles

Con la temporada de fútbol europeo llegando a su fin y el mercado de fichajes de verano a punto de abrirse, surgen noticias sensacionales desde el campamento del Real Madrid. Tras los debates sobre el posible regreso de José Mourinho y el fichaje de Julián Álvarez, la directiva del club parece haber decidido realizar una limpieza profunda en la plantilla. El prestigioso medio francés Foot Mercato informa que el gigante madrileño está considerando seriamente vender a dos de sus talentosos centrocampistas: Eduardo Camavinga y Federico Valverde.

El reconocido insider y periodista español Miguel Serrano afirma que la directiva ya ha fijado los precios de transferencia de ambos jugadores y los ha preparado para la venta.

Se esperan compradores de la Premier League por Camavinga

Por la estrella de la selección francesa Eduardo Camavinga, los madrileños esperan obtener aproximadamente 50 millones de euros El talentoso centrocampista, de 23 años, llegó a Madrid en 2021 procedente del Rennes por 30 millones de euros. Aunque tiene contrato hasta 2029, la directiva está dispuesta a dejarlo salir. El Real Madrid confía en recibir ofertas importantes de clubes de la Premier League, financieramente poderosos.

Sin embargo, este traspaso no será fácil. Según varios medios españoles, Camavinga está muy feliz en Madrid y no tiene intención de abandonar el Real. Esta postura firme del jugador podría complicar el proceso.

El precio de Valverde es de 100 millones de euros y un conflicto en el vestuario

El segundo gran traspaso gira en torno al centrocampista uruguayo Federico Valverde. El club exige al menos 100 millones de euros por uno de sus líderes. Fuentes fiables revelan que su salida no se debe solo a resultados deportivos. Han surgido problemas internos graves en el vestuario del Real Madrid. Se informa de un conflicto tenso entre Federico Valverde y su compañero francés Aurélien Tchouaméni, lo cual ha influido en la decisión final de la directiva.

Los expertos concluyen que este verano se vivirá una auténtica revolución y una renovación radical en el Santiago Bernabéu. Los medios españoles informan sobre la llegada de varios jugadores de clase mundial y numerosas salidas tras una temporada decepcionante.

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