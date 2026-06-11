Oficial: José Mourinho nombrado entrenador del Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado oficialmente la firma de un contrato de tres años con José Mourinho. El experimentado técnico portugués regresa al mando del club madrileño para una segunda etapa, con el objetivo de iniciar una nueva era. Tras ganar las elecciones presidenciales, Florentino Pérez ha cumplido su principal promesa electoral al traer de vuelta al entrenador de 63 años a la capital española. Así lo informa Goal.com .

Tras una reunión de la junta directiva del club, se confirmó que Álvaro Arbeloa ha sido destituido y será reemplazado por José Mourinho. El Real Madrid pagó una cláusula de rescisión de 15 millones de euros por el entrenador, quien firmó un contrato válido hasta 2029. Se ha informado que José Mourinho comenzará sus funciones el 13 de julio, día en que comienza la pretemporada del equipo.

Durante su campaña electoral, Florentino Pérez prometió no solo a José Mourinho, sino también el fichaje de jugadores como Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. El club también anunció que destinará 150 millones de euros para un fichaje de nivel "Galáctico". Con este fin, se envió una oferta por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero fue rechazada.

José Mourinho tiene la tarea de devolver al equipo a la senda de la victoria tras temporadas sin títulos bajo Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa. El entrenador, apodado "The Special One", trabajó anteriormente en Madrid entre 2010 y 2013, ganando La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa durante ese periodo.