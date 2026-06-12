La Copa del Mundo ha comenzado y los ojos de todos los aficionados de Asia Central están puestos en la selección nacional de Uzbekistán, que participa por primera vez en la historia en la fase final del torneo. La aparición de los "Lobos Blancos" en este gran escenario despierta un gran interés no solo en nuestro país, sino también en la comunidad futbolística de los países vecinos.

Oljas Abrayev, presidente de la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Kazajistán, compartió sus reflexiones en una entrevista con periodistas sobre el crecimiento de la selección nacional de Uzbekistán en los últimos años, las razones de su clasificación para la Copa del Mundo y sus posibilidades en este torneo debut.

La Copa del Mundo 2026 se celebra por primera vez con 48 selecciones nacionales. Este formato ha permitido a varios países dar el salto al gran escenario. Entre los debutantes del torneo se encuentran Jordania, Cabo Verde, Curazao y la selección nacional de Uzbekistán.

La selección nacional de Uzbekistán ha sido encuadrada en el Grupo K. Los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentarán a rivales fuertes en la fase de grupos, como Portugal, Colombia y la República Democrática del Congo. Este grupo no es fácil, pero representa una oportunidad histórica para nuestra selección nacional.

En opinión de Oljas Abrayev, la clasificación de Uzbekistán para la Copa del Mundo no es una coincidencia. Evaluó este resultado como el fruto lógico del trabajo sistemático, el desarrollo planificado y el enfoque en la infraestructura en el fútbol del país en los últimos años.

«Es un resultado absolutamente legítimo. Nuestros vecinos tienen una estrategia de desarrollo y la siguen de forma coherente. Todos los pasos apuntan a un desarrollo sistemático del fútbol en el país y parecen lógicos y bien pensados», dijo Oljas Abrayev.

El experto destacó que el desarrollo del fútbol en Uzbekistán no se limita a los resultados de la selección nacional. En los últimos años se ha prestado especial atención a las infraestructuras, al fútbol base, a los nuevos estadios y a los equipos juveniles.

«Precisamente este trabajo está empezando a dar sus frutos. Las selecciones juveniles de Uzbekistán logran regularmente éxitos importantes a nivel internacional. Por ejemplo, las selecciones nacionales sub-17 y sub-20 participan a menudo en las fases finales de las Copas del Mundo», afirmó.

De hecho, el fútbol juvenil uzbeko se ha mostrado bajo su mejor luz en la escena internacional en los últimos años. Los resultados de los equipos de diferentes categorías de edad a nivel asiático y mundial han creado una base sólida para la selección nacional. El éxito del equipo absoluto de hoy también se percibe como la continuación de este trabajo de largo aliento.

Abrayev declaró que la Federación de Fútbol de Uzbekistán había elegido la dirección correcta para el desarrollo. El enfoque en el fútbol infantil, las infraestructuras y el sistema de preparación está dando sus frutos hoy.

«La Federación de Fútbol de Uzbekistán se centró en las infraestructuras y el fútbol juvenil como base. En los últimos años se han construido suficientes estadios nuevos en el país y se concede especial importancia al desarrollo del fútbol infantil», dijo el experto.

El experto kazajo también abordó factores objetivos. Según él, el clima en Uzbekistán es favorable para el desarrollo del fútbol. La posibilidad de entrenar en campos naturales durante todo el año tiene un impacto positivo en la formación de los jóvenes jugadores.

«El clima en Uzbekistán permite jugar al fútbol en campos naturales todo el año. El hecho de que los jóvenes jugadores se unan a campeonatos muy competitivos también tiene un impacto positivo en el desarrollo del fútbol. La sistematización es el camino al éxito», opina Abrayev.

Hay algo de verdad en esta opinión. Hoy en día, los futbolistas uzbekos demuestran su valía en Europa, Asia y otros campeonatos fuertes. La experiencia internacional de jugadores como Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov y Oston Urunov es un factor importante para elevar el nivel de la selección nacional.

Abrayev destacó especialmente el trabajo de Ravshan Irmatov, primer vicepresidente de la Federación de Fútbol de Uzbekistán. Según él, la experiencia, los conocimientos y el potencial de gestión de Irmatov juegan un papel importante en los resultados actuales del fútbol uzbeko.

«Ravshan Irmatov también tiene una parte inmensa en estos éxitos. Ravshan Sayfiddinovich es un gestor con gran experiencia y una comprensión profunda del fútbol. Ha demostrado ser un especialista competente y altamente cualificado», dijo el presidente de la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Kazajistán.

Para la selección nacional de Uzbekistán, la fase más importante comienza ahora. La clasificación está conseguida, se ha escrito la historia, pero las verdaderas pruebas en la Copa del Mundo están aún por llegar. El equipo jugará contra rivales muy fuertes en el grupo, y se requerirá una concentración máxima en cada partido.

Los "Lobos Blancos" disputarán su primer partido de la Copa del Mundo el 18 de junio a las 7:00, hora de Taskent, contra Colombia. Los sudamericanos, liderados por Luis Díaz y James Rodríguez, son conocidos como un equipo técnico y rápido.

En la segunda ronda, el 23 de junio a las 22:00, Uzbekistán se medirá al Portugal de Cristiano Ronaldo. Este partido será sin duda de especial interés para los aficionados. El último partido del grupo tendrá lugar el 28 de junio a las 4:30 contra la República Democrática del Congo.

Las reflexiones del experto kazajo muestran que también se presta gran atención al fútbol uzbeko en los países vecinos. Lo más importante es que se subraya que este éxito no es una casualidad, sino el resultado de años de trabajo sistemático.

Ahora, nuestra selección nacional se enfrenta a una nueva tarea: presentarse dignamente en la Copa del Mundo. Uzbekistán se ha clasificado para una Copa del Mundo por primera vez, pero no llegaron a este escenario por casualidad. Este camino se ha recorrido con trabajo, planificación, paciencia y confianza en el fútbol.

Los aficionados esperan una cosa: una selección nacional uzbeka que luche hasta el final en el campo, defienda dignamente el honor del país y llene de orgullo a toda Asia Central.