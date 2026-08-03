Ranking FIDE: Sindarov es 4º y dos ajedrecistas de Uzbekistán están en el top-10

La nueva lista de clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez al 1 de agosto de 2026 ha demostrado otro escenario histórico para el ajedrez de Uzbekistán. Javokhir Sindarov sigue siendo el número cuatro del mundo con una puntuación Elo de 2777, mientras que Nodirbek Abdusattorov mantuvo su lugar en el top ten con 2762 puntos.

Uno de los aspectos más notables de la nueva lista es que solo EE. UU. y Uzbekistán tienen más de un ajedrecista en el top-10 mundial. Mientras que EE. UU. lidera con tres grandes maestros, Uzbekistán se encuentra entre las naciones más fuertes del ajedrez mundial con dos representantes.

Sindarov entre los perseguidores de Carlsen

La calificación de Javokhir Sindarov en ajedrez clásico ascendió a 2777 puntos. El gran maestro uzbeko mantuvo el 4º puesto, ubicándose detrás de Magnus Carlsen, Fabiano Caruana y Hikaru Nakamura.

El líder del ranking, Magnus Carlsen, tiene 2823 puntos. Sindarov está separado por 46 puntos del ajedrecista noruego, y por solo 15 puntos de Caruana y Nakamura, segundo y tercer puesto respectivamente.

En el ranking de julio, Sindarov también era cuarto con 2777 puntos, y Abdusattorov sexto con 2766 puntos. Por lo tanto, Javokhir no ha cambiado su posición, mientras que Nodirbek ha perdido cuatro puntos de rating.

Sindarov no es solo el ajedrecista número uno de Uzbekistán, sino actualmente uno de los grandes maestros asiáticos más fuertes en el ranking mundial.

Abdusattorov bajó dos puestos

Nodirbek Abdusattorov ocupó el 8º lugar en el ranking de agosto con 2762 puntos Elo. Perdió cuatro puntos y bajó dos puestos en comparación con el mes pasado.

Como resultado del descenso de Abdusattorov, el estadounidense Wesley So y el representante de los Países Bajos Anish Giri ascendieron un puesto cada uno:

Wesley So — 2765 puntos, 6º puesto;

Anish Giri — 2764 puntos, 7º puesto;

Nodirbek Abdusattorov — 2762 puntos, 8º puesto.

Aun así, el gran maestro uzbeko de 21 años se mantiene entre los diez mejores ajedrecistas del mundo. La diferencia de rating entre Javokhir y Nodirbek es actualmente de 15 puntos.

Los diez mejores ajedrecistas del mundo

Puesto Ajedrecista País Rating 1 Magnus Carlsen Noruega 2823 2 Fabiano Caruana EE. UU. 2792 3 Hikaru Nakamura EE. UU. 2792 4 Javokhir Sindarov Uzbekistán 2777 5 Vincent Keymer Alemania 2767 6 Wesley So EE. UU. 2765 7 Anish Giri Países Bajos 2764 8 Nodirbek Abdusattorov Uzbekistán 2762 9 Arjun Erigaisi India 2759 10 Alireza Firouzja Francia 2757

Fabiano Caruana y Hikaru Nakamura tienen el mismo rating: 2792 puntos. Sin embargo, en la lista oficial Caruana está en segundo lugar y Nakamura en el tercero.

El francés Alireza Firouzja registró uno de los movimientos más notables: sumó ocho puntos de rating, subió dos puestos y regresó al top ten.

A Javokhir le espera un duelo histórico

Sindarov se convirtió en el número cuatro del mundo por primera vez en su carrera en el ranking de junio de 2026. FIDE registró entonces este resultado como un récord personal del gran maestro uzbeko.

Ahora a Javokhir le espera la mayor prueba de su carrera. Ganó el Torneo de Candidatos de 2026 y obtuvo el derecho a jugar por la corona mundial contra el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju.

Según la FIDE, el duelo por el campeonato mundial se llevará a cabo del 25 de noviembre al 15 de diciembre en Ginebra, Suiza. El enfrentamiento entre el joven de 20 años Gukesh y Sindarov será el duelo por el campeonato mundial más joven en la historia del ajedrez.

Uzbekistán se convirtió en la principal potencia del ajedrez mundial

La presencia simultánea de dos ajedrecistas uzbekos en el top-10 mundial no es un resultado casual. Sindarov y Abdusattorov ya no son solo jóvenes prometedores: son grandes maestros que compiten de igual a igual con Carlsen, Caruana, Nakamura y otras estrellas en torneos de élite.

El mantenimiento del 4º lugar por parte de Javokhir en el ranking de agosto y el hecho de que Nodirbek no haya salido del top-10 a pesar de su ligera caída demuestran la alta estabilidad del ajedrez en Uzbekistán.

Ahora la intriga principal es: ¿podrá Sindarov acercarse a la barrera histórica de los 2800 puntos y qué tan rápido recuperará Abdusattorov sus posiciones perdidas?

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