Del 2:0 al 2:4: El técnico del Liverpool busca lecciones tras la derrota

El Liverpool sufrió una derrota inesperada en su preparación de pretemporada. Aunque los Reds ganaban 2:0 al descanso contra el Leeds, encajaron cuatro goles en 24 minutos tras la reanudación para terminar perdiendo 2:4.

El entrenador Andoni Iraola no ocultó su descontento con el resultado. Sin embargo, el técnico español calificó este encuentro como una de las pruebas más útiles para exponer los problemas del equipo.

En la primera parte, el Liverpool lució completamente diferente

La primera mitad del partido, disputada en el Soldier Field de Chicago, transcurrió casi según lo planeado para el Liverpool.

Luke Chambers abrió el marcador en el minuto 7. En el minuto 39, Florian Wirtz amplió la ventaja de su equipo a dos goles. Con una presión alta, pases rápidos y gran actividad ofensiva, los Reds metieron en aprietos al rival.

Tras los primeros 45 minutos, el marcador era de 2:0 y el partido parecía encaminado hacia una victoria cómoda del Liverpool. Pero después del descanso, la situación en el campo cambió drásticamente.

El Leeds marcó cuatro goles en 24 minutos

En la segunda mitad, el Leeds aumentó la presión y aprovechó los problemas de coordinación en la defensa del Liverpool.

Brenden Aaronson recortó distancias en el minuto 60. Once minutos después, Dominic Calvert-Lewin empató, y en el 73', Sean Longstaff puso por delante al Leeds. Calvert-Lewin firmó un doblete en el minuto 84 para sentenciar el encuentro.

Así pues, entre el minuto 60 y el 84 —es decir, en apenas 24 minutos—, el Liverpool encajó cuatro goles.

Iraola también vio aspectos positivos en la derrota

Después del encuentro, Andoni Iraola admitió que su equipo obtuvo un resultado inesperado.

«Hemos aprendido mucho. Por supuesto, esperábamos otro resultado, pero creo que ha sido el amistoso más útil para nosotros. Podremos sacar las conclusiones correctas y resolver algunos problemas».

El entrenador destacó la necesidad de analizar no solo los aspectos positivos de la primera mitad, en especial las carencias mostradas en el segundo tiempo. En su opinión, detectar estos problemas antes de que comience la temporada permite al equipo corregirlos a tiempo.

Los múltiples cambios rompieron el ritmo del juego

Los numerosos cambios en la alineación tras el descanso impidieron que el Liverpool mantuviera el ritmo de la primera parte. Al once renovado le faltó entendimiento mutuo y solidez defensiva.

El Leeds se mostró especialmente peligroso en las jugadas a balón parado y en los saques de banda largos. Los lanzamientos de Ethan Ampadu originaron varias jugadas de ataque y causaron serios problemas a los defensas del Liverpool.

Esta situación dejó en evidencia varias tareas importantes para el cuerpo técnico de Iraola:

una correcta colocación en jugadas a balón parado;

mantener el control del juego cuando se va por delante en el marcador;

no perder el equilibrio colectivo tras las sustituciones;

salir correctamente jugando desde atrás bajo presión.

La primera derrota de la era Iraola

Andoni Iraola fue nombrado entrenador del Liverpool en junio de 2026 en sustitución de Arne Slot. En sus primeros partidos amistosos, el equipo había derrotado al Sunderland (4:2) y al Wrexham (1:0). El resultado ante el Leeds supuso la primera derrota del técnico español en su nuevo cargo.

Sin embargo, el resultado en un partido amistoso no afecta a la clasificación. Lo más importante para Iraola es identificar los puntos débiles del equipo y encontrarles solución antes del inicio de la temporada oficial.

Quedan dos pruebas más por delante

El Liverpool ha concluido su concentración de pretemporada en Estados Unidos. El equipo recibirá al Mónaco en Anfield el 9 agosto, y tiene previsto disputar dos partidos de preparación contra el Como el 16 de agosto.

Los Reds iniciarán la nueva temporada de la Premier League el 23 agosto visitando al Newcastle. Por lo tanto, Iraola y su cuerpo técnico disponen de unas tres semanas para solucionar los problemas defensivos observados en el segundo tiempo.

La derrota sirvió de toque de atención

El partido contra el Leeds demostró que el Liverpool tiene un gran potencial ofensivo, pero que surgen graves dificultades en defensa cuando se pierde el control del juego.

Encajar cuatro goles tras ir ganando 2:0 puede considerarse un accidente. Pero para evitar que un escenario así se repita en partidos oficiales, las «conclusiones correctas» señaladas por Iraola deben traducirse rápidamente en cambios prácticos.

¿Crees que el principal problema del Liverpool está en la defensa o en los numerosos cambios en la alineación? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!