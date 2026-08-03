La herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el Chelsea

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La herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el Chelsea

Xabi Alonso afirmó que su breve y dolorosa etapa en el Real Madrid ha quedado atrás. El técnico español no ocultó que su salida del club blanco le dejó una marca en el corazón, pero ahora acepta esta experiencia no como una derrota, sino como una lección importante.

El entrenador de 44 años tiene por delante un nuevo y difícil desafío: debe reconstruir a un Chelsea que sale de una temporada complicada, devolviendo al equipo un estilo de juego claro y un espíritu ganador.

La marcha del Real Madrid dejó una marca en su corazón

Alonso admitió que no ha tenido muchos golpes duros a lo largo de su carrera como entrenador, pero separarse del Real Madrid le afectó seriamente.

«La herida del Real Madrid ya sanó. Ahora estoy listo para disfrutar de este nuevo reto», declaró.

El entrenador señaló que, tras el fracaso en Madrid, analizó profundamente su carrera. Alonso reflexionó mucho no solo sobre sus decisiones tácticas, sino también sobre qué podía hacer mejor en el trabajo con los futbolistas y la gestión de las relaciones dentro del grupo.

El puesto soñado terminó en siete meses

Xabi Alonso asumió el cargo de entrenador principal del Real Madrid en mayo de 2025, sucediendo a Carlo Ancelotti. Sin embargo, su etapa en Madrid ni siquiera duró ocho meses.

El 12 de enero de 2026, el Real Madrid anunció su separación de Alonso por mutuo acuerdo. La decisión se tomó tras la derrota del equipo ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Según la BBC, el técnico también tuvo desacuerdos con algunos futbolistas clave y con la directiva del club.

Este fue un giro inesperado para Alonso. Llegó a Madrid como uno de los entrenadores más prometedores de Europa tras hacer al Bayer Leverkusen campeón de Alemania por primera vez en su historia, pero no pudo plasmar plenamente sus ideas en un equipo lleno de estrellas.

El Chelsea le ofreció su segunda gran oportunidad

El club londinense anunció oficialmente el 17 de mayo el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador principal. Comenzó sus funciones el 1 de julio de 2026 y firmó un contrato por cuatro años con el Chelsea. Por lo tanto, el acuerdo es válido hasta el verano de 2030.

Tras su nombramiento, Alonso calificó al Chelsea como uno de los clubes más grandes del mundo. Expresó que sus objetivos coinciden con los de la directiva y que quiere llevar al equipo nuevamente a un nivel donde compita constantemente por títulos.

El entrenador admitió sus errores

El aspecto más importante en las palabras de Alonso es que no atribuye su fracaso en el Real Madrid únicamente a factores externos. El técnico español afirmó que analizó críticamente sus propias decisiones y extrajo conclusiones de aquel periodo.

En su opinión, las decepciones y las derrotas a veces enseñan más al ser humano que las victorias. El estratega destacó que aprovechó una breve pausa para recuperar fuerzas y ahora aborda el nuevo proyecto con un enfoque diferente.

¿Por qué no es fácil el reto en el Chelsea?

Alonso heredó un club que necesita estabilidad. El Chelsea cambió de entrenador varias veces en la temporada 2025/26 y no mostró los resultados esperados. El club confía en que los conocimientos tácticos, la capacidad de liderazgo y el estilo de trabajo del nuevo técnico cambien la situación.

Las primeras tareas del técnico español serán:

  • crear un ambiente de confianza entre los futbolistas;

  • inculcar una idea de juego clara y comprensible al equipo;

  • encontrar un equilibrio entre los jóvenes y los jugadores experimentados;

  • volver a meter al Chelsea en la lucha por la Liga de Campeones y los títulos.

Alonso subrayó la necesidad de dotar al equipo de «alma y propósito» en el Chelsea, afirmando que lo colectivo debe priorizarse por encima de los intereses personales.

¿Le hará más fuerte la derrota en el Real Madrid?

Si el éxito histórico en el Bayer Leverkusen demostró de lo que es capaz Alonso, los siete meses en el Real Madrid expusieron sus puntos débiles. Ahora, los resultados en el Chelsea demostrarán qué tan bien ha asimilado el técnico español aquellas lecciones.

Su herida en Madrid puede haber sanado. Pero en Londres, los aficionados esperan resultados, no recuerdos. La verdadera evaluación de la nueva etapa para Alonso se dará precisamente en el terreno de juego.

¿Crees que Xabi Alonso podrá convertir al Chelsea en un equipo que vuelva a luchar por la Premier League? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!

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Shuhrat Razzakov
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