Yuri Semin discrepa de la FIFA: elige el gol de Eldor Shomurodov

El gol de Eldor Shomurodov marcado contra la República Democrática del Congo en la Copa del Mundo ocupó el segundo lugar en una prestigiosa clasificación. Sin embargo, para el exseleccionador de Rusia Yuri Semin, el tanto más bello del torneo pertenece indiscutiblemente al capitán de Uzbekistán.

La FIFA, basándose en los votos de los aficionados, otorgó el primer puesto al remate del defensa caboverdiano Sidny Lopes Cabral contra Argentina. Shomurodov superó a estrellas mundiales para terminar segundo en el ranking definitivo.

Arte futbolístico creado en una sola acción

En la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la selección nacional de Uzbekistán cayó por 1-3 ante la RD Congo. No obstante, la jugada protagonizada por Eldor Shomurodov en aquel encuentro se convirtió en uno de los momentos más memorables del torneo.

Un balón enviado en largo cayó en el costado izquierdo del área penal. Shomurodov lo controló en carrera con un solo toque y, casi sin ángulo, superó al guardameta con una sutil definición.

El esférico describió una preciosa parábola en el aire antes de besar la red. Esta jugada dejó ver múltiples virtudes del delantero a la vez:

anticipación de la trayectoria del balón;

control absoluto con el primer toque;

evaluación rápida de la posición del guardameta;

ejecución técnica precisa en una situación compleja.

En la votación inicial organizada por la FIFA, el gol de Shomurodov recogió el 36 % de los votos y fue coronado como el mejor tanto de la fase de grupos. En dicha instancia, dejó atrás a futbolistas de renombre mundial.

¿Por qué la FIFA eligió el gol de Cabral?

En la votación definitiva, el primer lugar fue para el representante de Cabo Verde, Sidny Lopes Cabral. En el encuentro de eliminatorias frente a Argentina, recortó desde la banda izquierda hacia el centro, esquivó a un defensor y conectó un derechazo con efecto hacia la escuadra más lejana.

El portero argentino Emiliano Martínez apenas pudo reaccionar al disparo. El tanto de Cabral significó el empate momentáneo, aunque Cabo Verde terminó cayendo por 2-3 en la prórroga.

El podio final de la FIFA quedó conformado de la siguiente manera:

Puesto Jugador Selección Rival 1 Sidny Lopes Cabral Cabo Verde Argentina 2 Eldor Shomurodov Uzbekistán RD Congo 3 Wilson Isidor Haití Marruecos

El segundo puesto de Shomurodov se convirtió en uno de los logros individuales más importantes para Uzbekistán en su primera Copa del Mundo.

La perspectiva diferente de Semin

La agencia de noticias rusa TASS invitó a Yuri Semin a valorar los mejores goles del torneo. A diferencia de la elección de la FIFA, el experimentado estratega colocó a Shomurodov en la primera posición.

«Me gustó mucho el gol de Shomurodov. Es cuestión de gustos. En realidad, el mejor gol es aquel que le da la victoria al equipo», afirmó Semin.

El entrenador también señaló que el disparo de Shomurodov no le otorgó puntos a Uzbekistán. No obstante, elogió la ejecución técnica del tanto y la decisión tomada por el futbolista.

Semin admitió que el gol de Cabral también fue hermoso. Sin embargo, en su opinión, es posible que la FIFA se decantara por el caboverdiano para premiar a un país con menor tradición futbolística.

Esto es una conjetura personal de Semin. Por su parte, la FIFA indicó que el ganador se determinó mediante una votación abierta entre los aficionados.

¿Belleza o trascendencia?

En el fútbol, el concepto de «mejor gol» se aborda desde distintos enfoques. Por un lado, se valora la técnica del golpeo, la distancia, la complejidad del movimiento y la estética. Por otro, se considera crucial el impacto del tanto en el resultado del encuentro.

El gol de Shomurodov rozaba la perfección técnica, pero no pudo evitar la derrota de Uzbekistán. El de Cabral igualó el marcador ante una potente Argentina, aunque su selección también se despediría del torneo más adelante.

Por ello, en la decisión final primó no solo la importancia del tanto, sino su belleza visual y la impresión imborrable que dejó en los aficionados.

Un reconocimiento histórico para el fútbol uzbeko

Que Shomurodov haya finalizado segundo en el ranking de los mejores goles del certamen va más allá de un galardón individual ordinario. A pesar de que Uzbekistán participaba por primera vez en un Mundial, el tanto del capitán cautivó a hinchas de todo el planeta.

Primero se impuso en la fase de grupos y después escaló hasta el segundo peldaño de la clasificación general. El resultado demostró que, aunque la andadura del equipo fue breve, el destello de Shomurodov proyectó al fútbol uzbeko con fuerza en la escena mundial.

¿Crees que el mejor gol del torneo le pertenece a Shomurodov o el remate de Cabral fue superior? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con otros aficionados al fútbol en Telegram u otras redes sociales!