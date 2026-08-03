La Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue Origin

El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE. UU. (AFRL) ha ampliado su cooperación en el ámbito de las tecnologías espaciales, aumentando el valor del contrato firmado con Blue Origin en casi 10 veces. Según ixbt.com, este volumen de financiación se incrementó en otros 11,7 millones de dólares, situando el valor total en torno a los 13 millones de dólares. Así lo informa Ixbt.com informa .

El objetivo principal de este proyecto es explorar las capacidades de entregar carga militar a cualquier punto de la superficie terrestre en menos de una hora utilizando lanzadores comerciales. Los expertos destacan que esta iniciativa cambiará radicalmente los procesos logísticos en el futuro y tendrá una importancia clave para garantizar la rapidez en situaciones de emergencia.

El concepto de entrega de punto a punto

De acuerdo con el proyecto, los especialistas de Blue Origin deben determinar los requisitos técnicos y los parámetros de misión para el esquema point-to-point, que contempla el transporte de carga entre dos puntos terrestres mediante cohetes. En lugar de los transportes de muchas horas o días realizados a través del transporte aéreo o marítimo tradicional, se planea entregar las cargas necesarias en destino en apenas una hora.

Por ahora, estos trabajos de investigación y desarrollo están previstos hasta octubre de 2027. Sin embargo, según los términos del contrato, todavía no se contempla la creación de un sistema de entrega listo para usar ni la realización de lanzamientos prácticos de cohetes a modo de prueba. Dentro del enfoque gradual, solo se están llevando a cabo investigaciones profundas, análisis tecnológicos y desarrollos conceptuales.

El programa REGAL y planes futuros

Este proyecto se implementa en el marco del programa REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics) dirigido por el AFRL. A través de esta iniciativa, el departamento militar está evaluando las perspectivas de introducir tecnologías de cohetes comerciales con fines logísticos. Cabe destacar que, dentro de este programa, no solo Blue Origin, sino también empresas como Anduril Industries, Sierra Space y Rocket Lab han obtenido financiación.

Como la principal plataforma técnica en esta dirección se considera el cohete reutilizable de clase pesada New Glenn. Dicho cohete realizó su primer vuelo orbital en enero de 2025, tras lo cual completó con éxito otras 3 misiones orbitales.

A pesar de ello, los vuelos se habían suspendido temporalmente debido a una falla ocurrida durante las pruebas de fuego estático en el sitio de pruebas en Florida el 28 de mayo de 2026. Aunque este incidente dañó los equipos de la plataforma de lanzamiento, Blue Origin planea reanudar los vuelos del cohete New Glenn antes de que finalice el presente año.