Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)

El peleador uzbeko Abdumalik Yorbutayev cerró su nueva participación en Armenia con una victoria rotunda. Noqueó a Albert Doev en el torneo Hype Armenia, demostrando una vez más que es un rival peligroso en el combate de pie.

Este resultado de Yorbutayev no es un éxito casual. Conocido por el apodo de «Abbi», el deportista ya se había ganado el reconocimiento de los aficionados por su estilo ofensivo, frenando a sus rivales en los primeros asaltos en sus combates anteriores.

El combate no llegó a la distancia completa

En el marco de Hype Armenia, el duelo entre Abdumalik Yorbutayev y Albert Doev terminó antes de lo previsto. El peleador uzbeko noqueó a su rival y sumó otra victoria solvente.

Por el momento, no se han ofrecido detalles minuciosos sobre en qué asalto exacto concluyó la pelea, la combinación de golpes que llevó al nocaut ni el tiempo oficial. Sin embargo, el resultado del enfrentamiento es claro: Doev no pudo llegar al gong final.

Yorbutayev gana de nuevo en el escenario de Hype

Esta no es la primera actuación brillante de Abdumalik Yorbutayev en los torneos Hype en Armenia.

Se habia enfrentado al kazajo Yerasil Akranbek en el torneo Hype FC celebrado en Ereván el 28 de marzo de 2026. En aquel duelo, Yorbutayev mandó a la lona a su oponente en tres ocasiones para ganar por nocaut técnico a 1 minuto y 40 segundos del primer asalto.

Tras aquel resultado, sumó su segunda victoria consecutiva en Hype Fighting. Su nuevo triunfo sobre Albert Doev prolonga su exitosa racha en esta promotora.

Doev no era un rival fácil

Albert Doev no es un deportista inexperto en las artes marciales. Representó a Bulgaria en lucha grecorromana en la categoría de 77 kg y participó en los campeonatos europeos sub-23.

El debut profesional registrado de Doev en MMA también terminó antes del límite. En septiembre de 2025, sometió a Magomed Aushev en el primer asalto con una llave de brazo. Sin embargo, Tapology no añadió el resultado al récord oficial debido a dudas relacionadas con la organización de dicho torneo.

Por lo tanto, Yorbutayev logró frenar a un rival dotado no solo de striking, sino también de sólidas habilidades de lucha.

El arma principal de «Abbi»: la presión en los primeros minutos

En lugar de estudiar largo rato y sumar puntos, Yorbutayev prefiere presionar a su rival desde los primeros segundos. Sus resultados anteriores confirman este estilo.

Según los datos de Sherdog, el récord profesional de Yorbutayev en MMA es de 5 victorias y 1 derrota. Tres de sus triunfos llegaron por nocaut o nocaut técnico, y dos por sumisión.

Sin embargo, las peleas con guantes o bajo formatos especiales en Hype no siempre se incluyen en las estadísticas oficiales de MMA. Por ello, cómo se registrará la victoria sobre Doev en el récord oficial de Yorbutayev depende de las reglas del torneo.

Los nocauts se multiplican en sus últimas peleas

Yorbutayev se muestra especialmente peligroso en la vía del golpeo últimamente. En noviembre de 2025, noqueó técnicamente a Majid Sedig Moridani a los pocos segundos de comenzar el combate. En marzo detuvo a Akranbek en el primer asalto, y en julio hizo lo propio con Odiljon Sandibekov.

Ahora Albert Doev se suma a esta lista. Estos resultados demuestran que, junto a la contundente pegada de «Abbi», se está consolidando su capacidad para finiquitar los combates con rapidez.

¿Ha llegado la hora de las grandes peleas para Yorbutayev?

Sus continuas y fulgurantes actuaciones en los torneos Hype también aumentan su caché mediático. Su estilo ofensivo, sus gestos emocionales y su búsqueda constante del nocaut encajan perfectamente con las peleas de gran impacto visual.

La pregunta principal ahora es: ¿la organización le dará otra pelea de ranking común o le organizará un cruce con un rival famoso de gran audiencia?

El nocaut sobre Albert Doev no fue solo una victoria más para Yorbutayev; consolidó aún más la posición de «Abbi» en el escenario de Hype y potenció sus aspiraciones hacia su próximo gran combate.

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