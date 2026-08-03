Stirling da la sorpresa: Blachowicz detenido en el primer asalto

El segundo combate principal del UFC Fight Night 283 en Belgrado terminó con una gran sorpresa. El representante de Nueva Zelanda, Navajo Stirling, logró la victoria más importante de su carrera al vencer por nocaut técnico en el primer asalto al ex campeón de peso semipesado Jan Blachowicz.

El peleador de 28 años, que aceptó el combate con poco tiempo de antelación, superó la gran diferencia de experiencia y ranking. Antes del combate, Blachowicz ocupaba el 4º puesto de la división y Stirling el 9º.

El combate cambió drásticamente tras un golpe

En el primer asalto, los peleadores buscaron distancia principalmente de pie. Mientras Blachowicz intentaba apoyarse en su experiencia y potentes patadas, Stirling presionó a su rival con velocidad y movilidad.

En la acción decisiva, el neozelandés desequilibró a Blachowicz con un golpe potente, obligándolo a retroceder por el octágono. Una vez que el polaco cayó, Stirling lanzó una ráfaga de golpes en el suelo, provocando un corte grave en su rostro. El árbitro consideró peligroso continuar y detuvo el combate.

De esta manera, Stirling, quien cambió de oponente a última hora, derrotó al ex campeón en el primer asalto.

Tres últimos combates — tres nocauts técnicos

La victoria en Belgrado fue el tercer resultado consecutivo de Stirling en la UFC antes del límite. Anteriormente, también había detenido a Bruno Lopes e Ion Cutelaba con sus golpes.

Tras el resultado contra Blachowicz, la racha de victorias de Stirling en la UFC llegó a seis. Sigue invicto en la organización y ahora podría acercarse al top 5 de la categoría de peso semipesado.

Esta victoria lo convirtió de una simple promesa en un serio aspirante al título. Por primera vez, el deportista de 28 años se enfrentó a un ex campeón de alto nivel y mostró un resultado sólido a pesar de la presión.

La racha sin victorias de Blachowicz continúa

Jan Blachowicz, de 43 años, ganó por última vez en mayo de 2022 por nocaut técnico en el tercer asalto contra Aleksandar Rakic. Aquel combate se detuvo debido a una lesión de rodilla de su rival.

Desde entonces, el peleador polaco empató contra Magomed Ankalaev y Bogdan Guskov y perdió por decisión de los jueces ante Alex Pereira y Carlos Ulberg. Con la derrota ante Stirling, su racha sin victorias llegó a cinco combates: 3 derrotas y 2 empates.

Blachowicz ganó el título de peso semipesado de la UFC en 2020 al noquear a Dominick Reyes. Luego defendió con éxito su cinturón contra Israel Adesanya, pero lo perdió en 2021 ante Glover Teixeira.

En realidad, Blachowicz debía pelear contra Guskov

Para el torneo de Belgrado, estaba prevista una revancha entre Jan Blachowicz y el uzbeko Bogdan Guskov. Su primer encuentro en diciembre de 2025 terminó en empate mayoritario.

Sin embargo, tras la lesión de Khalil Rountree, Guskov fue llamado para un gran combate contra Magomed Ankalaev. Blachowicz se quedó sin rival y Navajo Stirling aceptó reemplazarlo con poco tiempo de aviso.

Debido al cambio de oponente, Guskov perdió su revancha en Belgrado, mientras que Stirling obtuvo una oportunidad que podría cambiar su carrera por completo, y la aprovechó al máximo.

Ha aparecido un nuevo aspirante en el peso semipesado

Detener a un rival tan experimentado y bien clasificado como Blachowicz en el primer asalto debería llevar a Stirling a la élite de la división. Ahora podría enfrentarse a alguien del top 5 o a otro aspirante cercano al título.

Para Blachowicz, la situación es bastante complicada. Tras más de cuatro años sin victorias, el siguiente paso del ex campeón —realizar otro combate o tomar una decisión importante sobre su carrera— se ha convertido en la pregunta principal.

En Belgrado quedó claro algo: Navajo Stirling ya no es un talento futuro, sino una fuerza real en el peso semipesado con la que todos deben contar.

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