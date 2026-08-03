Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)

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Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)

Arman Tsarukyan, uno de los principales aspirantes de la división de peso ligero de la UFC, volvió a la acción tras una larga pausa. Esta vez no fue en el octágono, sino en un combate de grappling, donde sometió rápidamente a un bloguero de fitness indio con más de 12 millones de seguidores.

El combate duró poco más de dos minutos. Tsarukyan llevó a su oponente al suelo tres veces y finalmente terminó la pelea con una llave de sumisión.

Solo una pelea en la UFC en 27 meses

Arman Tsarukyan solo ha peleado una vez en el octágono de la UFC en los últimos 27 meses. Por ello, su participación en el torneo Hype FC en su tierra natal despertó un gran interés entre los aficionados.

El encuentro se llevó a cabo bajo reglas de grappling, no de artes marciales mixtas. En este tipo de duelos, los golpes están prohibidos y la victoria se obtiene mediante control, puntos o sumisiones.

El rival de Tsarukyan no era un luchador profesional, por lo que la diferencia de nivel era evidente desde el inicio.

12 millones de seguidores no reemplazan la experiencia

El indio Ankit Baiyanpuria es famoso por su contenido de fitness en redes sociales, donde cuenta con más de 12 millones de seguidores.

Sin embargo, el bloguero apenas tenía experiencia en artes marciales profesionales. Esta diferencia se notó desde los primeros segundos.

Tsarukyan no permitió que su oponente mantuviera la distancia ni ejecutara su plan. En poco tiempo, derribó a Baiyanpuria tres veces y dominó por completo el suelo.

Una sumisión puso fin al combate

Tras poco más de dos minutos, el luchador de la UFC lanzó el ataque definitivo. Tsarukyan controló el brazo de su oponente y aplicó una palanca de brazo.

Baiyanpuria no pudo resistir y se vio obligado a rendirse. De esta manera, Tsarukyan obtuvo la victoria antes de tiempo.

El rápido desenlace no fue una sorpresa: Tsarukyan es un luchador profesional de la UFC conocido por su alto nivel de lucha y técnica de suelo, mientras que su rival es principalmente un bloguero de fitness.

Esta victoria no afecta el ranking de la UFC

El resultado del torneo Hype FC no se suma al récord profesional de MMA de Tsarukyan ni afecta su posición en el ranking de la UFC, ya que fue un combate de exhibición bajo reglas de grappling.

Aun así, el encuentro permitió al luchador sentir el ambiente competitivo, mostrar su estado físico y reencontrarse con sus seguidores.

La pregunta principal ya no es la victoria contra el bloguero: ¿cuándo volverá Tsarukyan al octágono de la UFC para luchar por el título de peso ligero?

En tu opinión, ¿contra quién debería pelear Tsarukyan en su próximo combate? ¡Deja tu comentario y comparte el artículo con otros aficionados al deporte en Telegram o redes sociales!

Arman TsarukyanUFCAnkit BaiyanpuriHype FCIndia
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Shuhrat Razzakov
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