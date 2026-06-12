Copa Mundial: Finaliza la 1ª jornada del grupo A

¡El planeta ha sido testigo del inicio oficial de la Copa Mundial 2026, el mayor carnaval de fútbol que millones esperaban! Encendido en los campos de Norteamérica, el primer día de este magnífico torneo ofreció a los aficionados intensidad, récords históricos y momentos inolvidables. En el partido inaugural, México, uno de los coanfitriones, se enfrentó a Sudáfrica ante su afición y logró una victoria muy sólida.

El histórico choque en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México comenzó con ataques feroces de los anfitriones. Apenas en el minuto 9, el talentoso delantero Julián Quiñones entró en la historia como el autor del primer gol de este Mundial. Manteniendo el control, los mexicanos no bajaron el ritmo en la segunda parte. El experimentado delantero Raúl Jiménez superó al portero para poner el 2-0 y asegurar tres puntos vitales.

El Estadio Azteca establece un nuevo récord en la historia del fútbol

Es gratificante que, con este partido, el legendario Estadio Azteca haya registrado un récord único en la historia del fútbol mundial. Se convirtió en el primer estadio del planeta en albergar partidos de la fase final de tres Copas Mundiales masculinas distintas. Este magnífico recinto ya fue sede en 1970, donde brilló Pelé, y en 1986, donde Diego Maradona hizo magia.

En la primera jornada, los aficionados también presenciaron otro duelo dramático. En el moderno Estadio Akron de Guadalajara, Corea del Sur se enfrentó a la República Checa. En un partido muy intenso, los asiáticos lograron una victoria de remontada por 2-1.

Los europeos se adelantaron inicialmente con un cabezazo del defensa Ladislav Krejčí tras un centro de Vladimír Coufal. Sin embargo, los «Tigres de Asia» no se amilanaron y tomaron el control. Hwang In-beom empató, y en el minuto 80, Oh Hyeon-gyu marcó el gol de la victoria, haciendo vibrar el estadio.

Así, tras la primera jornada, México y Corea del Sur lideran sus grupos con tres puntos. ¡El primer día del Mundial dio inicio a la fiesta del fútbol ofensivo y emocionante que millones de fans esperaban!

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