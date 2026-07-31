La empresa Satyress presenta el robot Threehalves para operaciones de rescate peligrosas

La startup californiana Satyress ha presentado un inusual robot llamado Threehalves, diseñado para operar en condiciones de catástrofes naturales y tecnológicas. Según Ixbt.com, este dispositivo de dos metros está destinado a realizar tareas en zonas de incendios, deslizamientos de tierra y edificios derrumbados donde la vida de los rescatistas corre peligro, y puede reemplazar al ser humano en condiciones extremas. Así lo informa el medio Ixbt.com.

Este robot innovador cuenta con una estructura única de tipo «centauro». Su parte superior se asemeja a la humana, mientras que la parte inferior consiste en una plataforma de cuatro patas que garantiza la estabilidad en lugares de difícil acceso. Dicha estructura permite a la máquina desplazarse manteniendo el equilibrio incluso en los terrenos más complejos.

Estructura modular y control

El robot Threehalves no funciona de manera completamente autónoma, sino bajo la supervisión de un operador. Esto garantiza la toma de decisiones precisas y seguras en situaciones de emergencia. Asimismo, el robot es compatible con una construcción modular.

Los ingenieros han creado la posibilidad de instalar rápidamente diversas herramientas, como una motosierra, un taladro y un destornillador, en lugar de los brazos intercambiables. Todas las piezas reemplazables constan de módulos unificados, lo que simplifica notablemente el proceso de reparación y reequipamiento directamente en el campo.

Transporte y medidas de seguridad

Durante el desarrollo del proyecto también se prestó especial atención a la cuestión logística. Gracias a una estructura plegable que facilita su transporte, es posible cargar dos robots de este tipo en la caja de una camioneta pickup estándar con una longitud de aproximadamente 1,7 metros.

Las cuestiones de seguridad también están bajo estricto control. Es posible detener la máquina al instante mediante una orden especial del operador. Como medida de respaldo, se ha previsto un sistema de bloqueo neumático de emergencia: al activarse, el robot se inmoviliza físicamente de inmediato en el lugar.

Por ahora, la empresa Satyress no ha divulgado información sobre el precio del nuevo dispositivo ni sobre las fechas de su lanzamiento comercial. No obstante, se espera que esta tecnología sea un paso importante para mejorar la eficacia de las operaciones de rescate en el futuro.