Francisco Conceição podría fichar por el Manchester United

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Francisco Conceição podría fichar por el Manchester United

Según Goal.com, la Juventus se está preparando para vender a su extremo Francisco Conceição con el fin de mejorar su situación financiera y reforzar la plantilla con nuevos jugadores. El extremo portugués ha despertado el fuerte interés del club inglés Manchester United, y el conocido agente Jorge Mendes está participando activamente en este proceso de traspaso, informa Goal.com .

Actualmente, el club turinés se muestra muy activo en el mercado de fichajes. La Juventus está cerca de incorporar a Randal Kolo Muani procedente del Paris Saint-Germain y a Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen. Se espera que la inversión total por ambos jugadores supere los 90 millones de euros, lo que exigirá al club vender a varios futbolistas en las próximas semanas.

La directiva del club busca formas de restablecer el equilibrio financiero y recaudar fondos para fichajes. Por ello, el futuro del equipo y la lista de jugadores transferibles se encuentran en el centro de atención del cuerpo técnico y los dirigentes. Francisco Conceição ocupa uno de principalísimos lugares en la lista de candidatos a marchar.

Detalles del traspaso y el papel de Jorge Mendes

Francisco Conceição fue comprado el año pasado al Oporto. Aunque sus servicios interesan actualmente a los clubes franceses Rennes y Paris FC, equipos de la Premier League como el Crystal Palace y el Aston Villa también han realizado consultas iniciales. La Juventus exige 60 millones de euros por el traspaso del jugador.

El superagente Jorge Mendes está trabajando en esta operación y se espera que en los próximos días presente una oferta oficial en la sede de la Continassa. Según la prensa inglesa, el Manchester United también podría incluir a Joshua Zirkzee en la operación.

La opción de Joshua Zirkzee y los planes de futuro

El delantero neerlandés Joshua Zirkzee no cuenta actualmente como titular indiscutible en el Manchester United. También ha despertado el interés de la Roma. El contrato del jugador es válido hasta junio de 2029 e incluye una opción de ampliación por un año más.

Si los clubes llegan a un acuerdo, no se descarta una fórmula de intercambio que incluya una cantidad en efectivo y a Joshua Zirkzee. Para la Juventus, esto supondría una oportunidad para superar sus dificultades financieras y registrar a nuevos jugadores.

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