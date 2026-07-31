El Barcelona es investigado por el caso Julian Alvarez

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto un expediente disciplinario al FC Barcelona tras una denuncia oficial presentada por el Atlético de Madrid. Según informa Goal.com, el club de la capital acusa a los catalanes de haberse comunicado ilegalmente con el delantero estrella Julian Alvarez infringiendo la normativa del mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa .

El hecho que originó la polémica ocurrió el pasado 30 de junio. En aquel entonces, el Atlético de Madrid presentó una queja formal ante la RFEF asegurando que el Barcelona se había puesto en contacto con el delantero de 26 años fuera de los plazos permitidos por la normativa deportiva. El contrato vigente del atacante argentino con el club madrileño se extiende hasta junio de 2030 y es considerado uno de los futbolistas fundamentales del equipo.

Tensión entre las partes

Ambos clubes han sido notificados oficialmente sobre el inicio de este proceso disciplinario. Ahora deberán presentar sus alegaciones y su versión de los hechos antes de que los órganos competentes adopten una resolución definitiva. Esta saga de fichajes ha tensado aún más la relación entre ambos gigantes del fútbol español.

El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, ya había advertido con anterioridad que la entidad defendería firmemente sus intereses frente a cualquier actuación irregular. Pese a ello, la directiva del club catalán no ceja en su empeño de fichar a su principal objetivo ofensivo y busca continuar las negociaciones.

Declaración del presidente y próximos pasos

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, había reconocido abiertamente el 13 de julio que se había enviado una oferta formal a Madrid por el delantero. Sin embargo, la directiva del Atlético de Madrid se mantuvo firme en su postura y rechazó categóricamente cualquier tipo de negociación sobre un posible traspaso. Esto desató uno de los enfrentamientos más sonados del mercado de verano.

En cuanto al jugador, Julian Alvarez había manifestado abiertamente durante el reciente Mundial su deseo de abandonar el estadio Metropolitano para probar nuevos retos. Continúa siendo el gran objetivo prioritario del Barcelona para potenciar su delantera, si bien el litigio legal surgido complica la operación.

El FC Barcelona considera la notificación enviada por la RFEF como un trámite obligatorio y rutinario en este tipo de escenarios. La administración de Laporta se encuentra preparando su defensa jurídica mientras explora vías para desbloquear las negociaciones.