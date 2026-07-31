Prueba terrible: El número de víctimas del terremoto en Japón asciende a 34 muertos

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Prueba terrible: El número de víctimas del terremoto en Japón asciende a 34 muertos

El número de fallecidos a causa del terrible terremoto ocurrido en la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, ha llegado a 34. Las réplicas posteriores a la catástrofe y una fuerte ola de calor enfrentan a la población a nuevos y aún más duros desafíos. Temiendo el colapso de los edificios, miles de personas se ven obligadas a pasar sus noches en sus automóviles, informa la BBC.

Devastación y miedo a las réplicas

Cabe recordar que el martes 28 de julio se produjo un potente terremoto de magnitud 6.8 en la prefectura de Kumamoto. El epicentro del sismo se situó a una profundidad de unos 10 kilómetros. Los temblores subterráneos causaron graves daños en edificios residenciales, infraestructuras críticas, carreteras y redes eléctricas.

Desde el terremoto principal, se han registrado más de 100 réplicas en la región. Estos temblores repetidos están atemorizando incluso a aquellos habitantes cuyas casas sobrevivieron. Temiendo quedar atrapadas bajo los escombros, las personas se niegan a entrar en edificios cerrados.

Miles de habitantes viven en automóviles

Muchos residentes locales pasan las noches en sus vehículos personales ubicados en estacionamientos y parques. Dormir en un automóvil no solo es incómodo, sino que también representa un grave peligro para la salud.

La situación se ve agravada por el calor anómalo que se registra en la región. Permanecer dentro de un coche cerrado bajo un calor sofocante aumenta el riesgo de golpe de calor. Además, estar sentado sin moverse durante mucho tiempo puede provocar el desarrollo del «síndrome de la clase económica» (trombosis venosa profunda). Entre las víctimas hay muchas personas que se han quedado sin aire acondicionado y sin agua.

Labores de rescate y evacuación

Según los últimos datos, unos 9 500 residentes locales que perdieron sus hogares o viven en zonas peligrosas han sido realojados en centros de evacuación temporales.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan ininterrumpidamente en la región. En ellas participan miles de especialistas, entre ellos policías, bomberos y militares de las Fuerzas de Defensa. Los rescatistas compiten contra el tiempo para buscar a personas que puedan estar atrapadas bajo los escombros. Las labores prioritarias se centran en grandes instalaciones como el centro comercial Aeon destruido y la planta de Nippon Paper en la ciudad de Yatsushiro.

Japón en el «Cinturón de Fuego»

Japón se encuentra en el «Cinturón de Fuego del Pacífico», una zona de actividad sísmica extremadamente alta. El país se enfrenta frecuentemente a temblores de tierra y alrededor del 20 % de los terremotos más potentes del mundo ocurren aquí. Esta región exige un peligro constante y una preparación continua por parte de sus habitantes.

Información clave:

Indicador

Detalles

Ubicación

Prefectura de Kumamoto, Isla de Kyushu, Japón

Fecha

Martes, 28 de julio (terremoto principal)

Magnitud

6.8

Profundidad del foco

~10 km

Fallecidos

34 personas (al 30 de julio)

Réplicas

Más de 100

Evacuados

~9 500 personas

¡Envía este mensaje importante sobre los detalles de la tragedia y las labores de rescate a los aficionados al fútbol!

¿Crees que el sistema de preparación para terremotos de Japón puede soportar pruebas tan duras? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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