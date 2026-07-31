Francisco Conceição podría fichar por el Manchester United

El club turinés de la Juventus se ve obligado a vender a uno de sus líderes para mejorar su situación financiera y reforzar la plantilla con nuevos fichajes. Según informa GOAL.com, el extremo portugués Francisco Conceição ha entrado en la órbita del Manchester United, y este traspaso podría convertirse en uno de los movimientos más sonados del mercado invernal. Así lo informa Goal.com.

Se ha sabido que el club de Turín está cerca de cerrar las negociaciones para fichar a Kolo Muani, procedente del Paris Saint-Germain, y a Kerim Alajbegovich del Bayer Leverkusen. Dado que se espera gastar más de 90 millones de euros en estos dos jugadores, el gigante italiano ha decidido vender a sus propios futbolistas para cumplir con las reglas del fair play financiero y cubrir los gastos del mercado de fichajes.

Detalles del traspaso y el papel de Jorge Mendes

Para hacerse con Francisco Conceição, el famoso agente Jorge Mendes está negociando activamente y se espera una oferta oficial del Manchester United en los próximos días. La prensa inglesa señala que los ingleses están valorando la opción de incluir al delantero Joshua Zirkzee en la operación para rebajar el coste del traspaso.

El delantero neerlandés Joshua Zirkzee no está logrando hacerse con un puesto de titular en Old Trafford actualmente, y su situación también interesa a la Roma. Dado que el técnico de la Juventus valora mucho a este jugador, la opción de un intercambio de dinero más jugador se ve como un paso realista.

Los turineses han tasado a Francisco Conceição en 60 millones de euros. Aunque el propio jugador ha reiterado en varias ocasiones su deseo de permanecer en el club turinés y cumplir su contrato hasta el final, la directiva está dispuesta a dejarle marchar para restablecer el equilibrio financiero.

Cabe recordar que Francisco Conceição se incorporó el año pasado procedente del Porto y desde entonces ha logrado resultados importantes en 82 partidos con el equipo. El gigante de la Premier League busca precisamente un jugador con estas características.