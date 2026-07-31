Revolución en la Premier League: ¡Ahora, mínimo 10 partidos de sanción por discriminación!

A partir de la nueva temporada, las medidas disciplinarias en el fútbol inglés se endurecen drásticamente. Ahora, los jugadores y entrenadores que infrinjan las normas relacionadas con la discriminación, dentro o fuera del campo, serán suspendidos por largos periodos. Así lo informa el prestigioso medio BBC.

Zamin.uz detalla los pormenores de esta decisión histórica y los nuevos mecanismos de sanción.

La «línea roja» de la FA: ¿Quiénes están en el punto de mira?

Antes del inicio de la temporada, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) ha endurecido las sanciones para jugadores, entrenadores y todos los participantes en los encuentros a un nivel sin precedentes. Se trata de «infracciones agravadas».

Según el reglamento actualizado, si una infracción hace referencia directa o indirecta a uno o varios de los siguientes signos, se considerará el delito más grave:

Origen étnico o raza;

Color de piel o nacionalidad;

Religión o creencias;

Género u orientación sexual;

Discapacidad.

De 10 a 6 partidos: ¿Cómo se determinan los plazos de sanción?

Las nuevas directrices de la FA establecen límites claros y estrictos para las comisiones reguladoras. A partir de ahora, en casos de discriminación, se aplicarán las siguientes sanciones:

Sanción estándar: Se ha establecido que en los casos mencionados, las comisiones deben aplicar una suspensión mínima de 10 partidos como sanción estándar. Esto es varias veces superior a las penas anteriores. Endurecimiento de la pena: Si la comisión considera que existen circunstancias agravantes graves (por ejemplo, reincidencia o incitación al odio público), la duración de la sanción puede superar los 10 partidos estándar. Factores atenuantes: Si la comisión identifica factores atenuantes, la duración de la descalificación puede reducirse. Sin embargo, el reglamento estipula estrictamente que la pena no debe ser inferior a seis partidos. «Es un comportamiento detestable» — Declaración de la FA

La Asociación de Fútbol de Inglaterra calificó esta decisión como un paso importante para fomentar un ambiente de respeto mutuo en el fútbol y acabar con cualquier forma de odio.

«Son necesarias medidas reforzadas para combatir este comportamiento detestable. Por ello, las recomendaciones disciplinarias actualizadas establecen la aplicación de una sanción estándar estricta en tales casos», indica el comunicado oficial de la FA.

Tabla de información clave

Indicador

Detalles Entrada en vigor Nueva temporada (2024/25) Sanción principal Mínimo 10 partidos de descalificación Sanción mínima atenuada 6 partidos de descalificación (no puede ser menor) Sujetos a sanción Jugadores, entrenadores, oficiales de club Tipos de discriminación Raza, religión, género, discapacidad, etc. Conclusión: Una nueva era para la disciplina en el fútbol

Este cambio revolucionario en Inglaterra podría servir de ejemplo para otras ligas mundiales. Se espera que este endurecimiento de las sanciones mejore el orden y el respeto mutuo en el campo. Los clubes ahora deberán prestar mucha más atención al comportamiento de su personal y jugadores, ya que una suspensión de 10 partidos puede ser un duro golpe para los objetivos de la temporada.

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Fuente: Basado en el análisis de la BBC.

Manba: BBC tahlili asosida.