Durante el verano Manchester Citymientras la directiva negociaba con los representantes de los jugadores, era natural que surgieran incertidumbre y preocupación en torno al equipo. El director deportivo del club Hugo Viana insiste una y otra vez en una idea: el juego del equipo no cambiará radicalmente.

En este artículo te contamos en detalle sobre el futuro del Manchester City tras el genio catalán Pep Guardiola, los planes del nuevo entrenador Enzo Maresca, las debilidades de Donnarumma y, lo más importante, la nueva posición de "dominio" del talento uzbeko Abdukodir Khusanov.

Preservar el legado de Guardiola y el "factor" Maresca

Durante diez años, Pep Guardiola infundió sus ideas y altas exigencias en el club. Tras su marcha, era natural que apareciera cierta incertidumbre. Hugo Viana tiene la obligación de responder a estas preguntas, ya que el nuevo entrenador Enzo Maresca fue designado precisamente para continuar la labor iniciada por Guardiola. Maresca comparte la misma filosofía futbolística que Pep y trabajó en el cuerpo técnico del estratega catalán. Las fuentes también confirman que es el hombre idóneo para el equipo.

Dato destacado: Se informa que el fútbol de Maresca se acercará no al de la temporada pasada, sino al estilo tradicional del City de los últimos cinco años.

Por qué cambió el estilo del Manchester City: las ventajas de Donnarumma y Khusanov

La temporada pasada, debido a la expansión del marcaje individual en la Premier League, el Manchester City se vio obligado a adoptar un fútbol más directo. Esto exigió mayor fuerza física y, en ciertas situaciones, el uso de balones largos. Fuentes del club admiten que Gianluigi Donnarumma y Abdukodir Khusanov hicieron mucho más difícil iniciar los ataques con pases cortos desde la línea defensiva.

Jugador Debilidades Ventajas Impacto en el estilo G. Donnarumma Dificultad para iniciar jugadas con pases cortos Destreza en los duelos Salva al equipo de la presión alta, obliga a usar balones largos A. Khusanov Simplicidad en el manejo del balón Gran velocidad y destreza en los duelos Elimina situaciones de peligro en defensa, aumenta la potencia física

Precisamente estas ventajas y debilidades explican por qué ha cambiado el estilo de juego del Manchester City. El equipo se formó no para un juego de posesión estricto como antes, sino para responder a nuevos desafíos.

La fisonomía del nuevo Manchester City: Flexibilidad

Fuentes cercanas a Maresca señalan que, aunque antes no le gustaba mucho salir jugando desde la defensa con balones largos, comenzó a ser más receptivo a este método durante su etapa en Chelsea. Su fútbol se basa principalmente en encontrar al jugador libre y crear superioridad numérica en diferentes zonas del campo.

Dato destacado: Maresca también muestra flexibilidad. Aunque llegó a decir que sentaría en el banquillo a los porteros si no iniciaban el juego en corto, ahora ya no lo considera la única solución.

En la construcción ofensiva, normalmente actúa con tres defensas y dos centrocampistas. El cuarto defensa sube a la posición de carrilero o mediapunta.

Abdukodir Khusanov: Nueva posición de "dominio" en el lateral derecho

La directiva del Manchester City quiere reforzar el lateral derecho de la defensa. Maresca deseaba fichar a Malo Gustodesde el Chelsea, ya que el jugador francés combina cualidades ofensivas y defensivas, preparación física y movimientos dinámicos. Sin embargo, su precio resultó ser demasiado alto.

Por esta razón, existe la posibilidad de que Abdukodir Khusanov juegue como lateral derecho. Cuando el equipo tiene el balón, se utiliza prácticamente como defensa central derecho .

¿Qué oportunidades le brinda esta posición a Abdukodir Khusanov?

Maximizar la expresión de sus puntos fuertes defensivos. Élejecuta los pases de manera más sencilla. Proyecciones ofensivassubidas activas con el balón al ataque como la temporada pasada.

Tabla de información clave

Parámetro / Información Detalles Negociaciones sobre el futuro Durante el verano con los representantes de los jugadores Director deportivo Hugo Viana (subraya que el juego del equipo no cambiará) Nuevo entrenador Enzo Maresca (posee la filosofía de Guardiola) Problema principal Dificultad para iniciar el juego desde atrás con Donnarumma y Khusanov Nueva posición de A. Khusanov Lateral derecho (Defensa central derecho cuando el equipo tiene el balón) Posición que se desea reforzar Lateral derecho (La opción de Malo Gusto resultó con un precio muy elevado)

Conclusión: Uno de los temas más interesantes de la Premier League

La directiva del Manchester City considera que Enzo Maresca es uno de los pocos especialistas capaces de continuar el trabajo de Guardiola sin grandes cambios. Cómo dirigirá Maresca a este equipo y cómo lo hará evolucionar será uno de los temas más apasionantes de la próxima temporada de la Premier League.

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