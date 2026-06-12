Miroslav Koubek comenta la derrota ante Corea del Sur

·31·Deportes
Miroslav Koubek comenta la derrota ante Corea del Sur

La Copa Mundial 2026, celebrada en suelo norteamericano, sigue ofreciendo a millones de aficionados un drama real y resultados inesperados. En un partido de la primera jornada muy disputado e intenso, la selección nacional de la República Checa se enfrentó a Corea del Sur y, lamentablemente, perdió por 1-2. Tras el pitido final, el seleccionador checo Miroslav Koubek compartió sus reflexiones sobre este dramático encuentro.

Aunque su equipo perdió puntos en la primera jornada, el experimentado técnico no ocultó su satisfacción por la resiliencia y el espíritu mostrados por sus jugadores.

«El equipo que fue más fuerte en el campo mereció la victoria»

Según el sitio web oficial de la FIFA, el entrenador checo reconoció la fuerza del rival y también abordó algunos errores dentro de su propia plantilla:

«En mi opinión personal, el equipo que hoy se vio más sólido y fuerte en sus acciones sobre el terreno de juego mereció la victoria. Sin embargo, debo enfatizar que si no fuera por una serie de errores tácticos imperdonables durante el partido, podríamos haber logrado un resultado mucho mejor y más positivo».

Koubek también recordó los momentos del partido en los que su equipo tuvo la ventaja. Destacó que el equipo jugó un fútbol de calidad y vistoso. «Este partido podría haber terminado fácilmente en empate, e incluso si hubiéramos aprovechado nuestras ocasiones, la victoria era totalmente posible», continuó el entrenador.

Puede encontrar información detallada sobre la situación del grupo y los próximos planes de la República Checa en la tabla analítica especial a continuación:

Fase del torneo

Adversario

Resultado

Fecha del próximo partido

Objetivo principal del entrenador

1ª jornada

Corea del Sur

1:2 (Derrota)

Terminado

Trabajo sobre errores

2ª jornada

Sudáfrica

Pendiente

19 de agosto

Jugar solo por la victoria

Se avecina una prueba importante contra Sudáfrica

Aunque la derrota en la primera jornada ha puesto a la República Checa en una situación difícil, todavía tienen suficientes oportunidades para revertir la situación y luchar por un puesto en las eliminatorias. Los jugadores deben centrar ahora toda su atención en el segundo partido del grupo.

Según el reglamento, el equipo de Miroslav Koubek jugará su partido de la 2ª jornada el 19 de agosto contra la selección nacional de Sudáfrica. Se espera que este partido sea un encuentro a vida o muerte para los europeos, determinando su futuro en el torneo. Los expertos creen que es inevitable que Koubek realice cambios serios en la plantilla y la táctica antes del partido contra Sudáfrica.

¡Siga los momentos dramáticos, los goles, las clasificaciones y las noticias deportivas exclusivas de la Copa Mundial con nosotros en Zamin!

Miroslav KoubekCorea del SurRepública ChecaCopa Mundial de la FIFASudáfrica
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ousmane Dembele: Lionel Messi puede ser campeón del mundo con Argentina a los 38 añosOusmane Dembele: Lionel Messi puede ser campeón del mundo con Argentina a los 38 añosHoy, 11:17City envía una oferta por un defensa del Chelsea para reforzar su zagaCity envía una oferta por un defensa del Chelsea para reforzar su zagaHoy, 11:10Josko Gvardiol frena las negociaciones con el City por el interés del RealJosko Gvardiol frena las negociaciones con el City por el interés del RealHoy, 11:01Dani Carvajal podría fichar por el Como: Fabregas apunta a las estrellas del Real MadridDani Carvajal podría fichar por el Como: Fabregas apunta a las estrellas del Real MadridHoy, 10:50Premios de la Copa del Mundo: ¿quién recibe cuánto?Premios de la Copa del Mundo: ¿quién recibe cuánto?Hoy, 10:41Ousmane Dembélé califica de injustas las críticas hacia Kylian MbappéOusmane Dembélé califica de injustas las críticas hacia Kylian MbappéHoy, 10:11
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán