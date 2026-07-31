Tecno muestra el vídeo de su primer smartphone «sin marcos»

La compañía Tecno ha publicado su primer avance oficial de un smartphone conceptual llamado Next-Gen Bezelless Concept Phone. Según ixbt.com, la característica principal de este dispositivo es su pantalla innovadora, descrita en el anuncio como «sin marcos». Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el fabricante, los ingenieros lograron eliminar por completo el borde negro visible entre la pantalla y el cuerpo. Esto ofrece a los usuarios una imagen aún más inmersiva y unificada, dando un paso único en el mercado de la tecnología móvil moderna.

Tecnologías del futuro e interfaz HiOS 16

En un clip oficial de 21 segundos difundido por medios extranjeros, se muestra claramente un dispositivo futurista de color plateado. El smartphone está equipado con la interfaz HiOS 16 basada en Android, que muestra decoraciones de pantalla brillantes, widgets prácticos y aplicaciones modernas.

Como se muestra en el vídeo, la pantalla avanzada ocupa casi por completo el panel frontal del smartphone. Sin embargo, los diseñadores no se olvidaron de colocar una cámara frontal en el dispositivo: la cámara para selfies está instalada en un pequeño orificio circular en la parte superior de la pantalla.

Estreno oficial y feria IFA 2026

La presentación oficial de este dispositivo conceptual para el público en general está programada para un futuro próximo. Según ixbt.com, la primera demostración del Next-Gen Bezelless Concept Phone coincidirá con la feria IFA 2026

Por ahora, Tecno no ha proporcionado información precisa sobre cuándo se implementará esta tecnología innovadora en la producción en masa o se utilizará en modelos comerciales. Sin embargo, este concepto está generando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología, ya que podría iniciar una nueva era de diseños sin marcos en la industria de los smartphones.