«De otro planeta»: el City vuelve a elogiar a Abdukodir Husanov (vídeo)

La cuenta oficial de «Manchester City» Abdukodir Husanovelogió de forma humorística pero muy alta las capacidades físicas del jugador. El breve comentario del club demostró una vez más qué característica del defensa uzbeko está recibiendo un reconocimiento especial en Inglaterra.

«Si lo pones a prueba de resistencia, terminarás creyendo que este tipo es de otro planeta».

A primera vista parece una simple broma. Pero detrás de ella se esconde una de las mayores virtudes de Husanov en el City: su capacidad para rendir a alta intensidad durante mucho tiempo, no cansarse en los duelos y luchar hasta el último minuto.

Detrás de la broma hay un serio reconocimiento

La descripción de Husanov como alguien «de otro planeta» puede ser otra frase divertida en las redes sociales del club. Sin embargo, la web oficial del «Manchester City» también ha destacado en repetidas ocasiones su velocidad, su sólida preparación física y su estilo defensivo intransigente.

El club describe a Husanov como:

extremadamente rápido;

físicamente muy fuerte;

un jugador que afronta cada duelo con gran entusiasmo;

capaz de anticiparse a los ataques rivales;

un defensa que lo da todo en el campo.

Especialmente su velocidad se ha convertido en un arma vital para la defensa del City. La web oficial del club comparó el ritmo de Husanov con un nivel de velocidad que no se veía en la zaga desde la marcha de Kyle Walker.

¿Por qué es tan importante la resistencia de Husanov?

Un defensa central moderno no se limita a quedarse frente al área y despejar balones. Debe jugar con la línea defensiva adelantada, dar caza a delanteros rápidos y recorrer grandes distancias en poco tiempo tras una pérdida de balón.

Las cualidades físicas de Husanov le permiten:

frenar los contrataques rivales;

perseguir a un delantero que arranca por la banda;

recuperar su posición rápidamente tras una presión alta;

mantener la velocidad incluso al final del encuentro;

imponerse en los duelos contra delanteros corpulentos.

Por ello, el comentario humorístico del club no habla solo de resistencia. Resume todo el estilo de juego de Husanov: velocidad, potencia, disciplina y lucha hasta el final.

¿Cómo se metió a la afición en el bolsillo?

En poco tiempo, el futbolista uzbeko se convirtió en uno de los favoritos de la hinchada del Etihad. El Manchester City señaló que su estilo de defensa entregado y dinámico ha ganado un gran reconocimiento entre los aficionados.

Husanov fue elegido mejor jugador del club en enero y marzo de 2026. En marzo superó a Rodri y Jeremy Doku para ganar con claridad la votación de los aficionados.

Estos reconocimientos demuestran que su popularidad no se debe únicamente al apoyo de los aficionados uzbekos. Los hinchas ingleses también valoran:

su intensidad en la lucha por el balón;

su capacidad de recuperación rápida tras un error;

su valentía ante situaciones de peligro;

su esfuerzo máximo en beneficio del equipo.

¿Cómo ha crecido su estatus en el City?

Tras su llegada procedente del Lens al Manchester City en enero de 2025, Husanov pasó por una fase inicial de adaptación. Sin embargo, más tarde se convirtió en uno de los defensas más fiables del equipo.

En la temporada 2025/26 disputó 37 partidos en todas las competiciones, acumulando 2817 minutos sobre el verde. El club destacó especialmente su gran segunda vuelta, su velocidad y su juego intrépido.

En el momento de firmar su nuevo contrato, Husanov ya había disputado 47 encuentros con la camiseta del City. Su vinculación se prolongó hasta 2031, y el club calificó al defensa uzbeko como uno de los jóvenes más prometedores de la Premier League.

¿Qué se espera de él a partir de ahora?

Las capacidades físicas de Husanov ya se han ganado el aplauso del club y de la afición. Su siguiente objetivo es combinar esa velocidad y potencia con la madurez táctica.

Se espera que mejore en los siguientes aspectos:

la gestión del balón;

la salida de balón con el primer pase;

el liderazgo de la línea defensiva;

la elección de la posición;

la regularidad en los partidos importantes.

A sus 22 años, los mejores años del defensa aún están por llegar. Que el Manchester City lo haya atado hasta 2031 demuestra que el club no solo cuenta con él para el presente, sino que lo ve como uno de sus pilares defensivos del futuro.

Conclusión principal

La descripción humorística de «de otro planeta» resume de forma breve y contundente el estatus que Husanov se ha ganado en el Manchester City.

Su velocidad, su resistencia y su contundencia le han valido primero el cariño de la hinchada y después el reconocimiento oficial del club. Ahora el gran reto es saber si Husanov sabrá combinar estas virtudes físicas con un nivel táctico superior para convertirse en el líder indiscutible de la defensa del City durante muchos años.

En tu opinión, ¿cuál es la mayor virtud de Husanov: la velocidad, la resistencia o el carácter? ¡Deja tus impresiones en los comentarios!