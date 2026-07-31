Noticia sensacional: Ucrania utiliza por primera vez los nuevos misiles de crucero «Ruta»

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Noticia sensacional: Ucrania utiliza por primera vez los nuevos misiles de crucero «Ruta»

Las Fuerzas Armadas de Ucrania (FAU) han comenzado a utilizar un tipo de arma totalmente nuevo y de largo alcance en el frente. Se trata de Ruta Block 1 misiles de crucero creados sobre la base de tecnología holandesa. Influyentes portales militares estadounidenses confirman el primer uso de esta arma en condiciones de combate.

Zamin.uz ofrece información detallada sobre las capacidades técnicas de este nuevo misil y su impacto en el curso de la guerra.

Factores e imágenes: ¿Qué mostraron los canales de Telegram rusos?

Fotos de los restos del misil, derribado o estrellado por los sistemas de defensa aérea rusos, se difundieron ampliamente en varios canales militares rusos de Telegram. Las imágenes publicadas muestran claramente el cuerpo del misil, los componentes electrónicos internos y la parte trasera.

Los analistas del portal estadounidense especializado en temas militares The War Zone (TWZ) han estudiado estas fotos y las han identificado como el misil Ruta Block 1, desarrollado por la empresa holandesa Destinus . Según los expertos, esta es la primera prueba del uso masivo de esta arma en la guerra.

Noticia sensacional: Ucrania utiliza por primera vez los nuevos misiles de crucero «Ruta»

La ubicación exacta del ataque y el objetivo siguen siendo desconocidos por el momento.

«Ruta Block 1» — ¿qué es y qué tan peligroso es?

Ruta es un misil de crucero moderno capaz de recorrer una distancia considerable. Sus características técnicas permiten a Ucrania atacar objetivos importantes en el interior del territorio ruso.

Principales capacidades técnicas:

  • Alcance de vuelo: Más de 300 kilómetros. Esta distancia permite alcanzar bases militares, aeródromos y centros logísticos rusos situados lejos de la línea del frente.

  • Peso de la ojiva: Hasta 150 kilogramos. Tal potencia es suficiente para causar daños graves a grandes infraestructuras.

  • Sistema de guía: El misil utiliza tres sistemas para alcanzar el objetivo con precisión: inercial (autónomo), satelital (GPS) y visual (reconocimiento del terreno mediante cámara). Esto lo hace más resistente a los medios de guerra electrónica.

Planes de expansión: las futuras supervariantes «Block 2» y «Block 3»

La empresa «Destinus» no pretende detenerse en el «Block 1». Se está trabajando en variantes del misil aún más potentes y de mayor alcance. Podrían aumentar drásticamente el potencial de ataque de Ucrania.

Futuras variantes:

  1. Ruta Block 2:

    • Alcance: 800 km (llega a las profundidades de Rusia).

    • Ojiva: 250 kg (explosión más potente).

  2. Ruta Block 3:

    • Alcance: 2000 km (puede alcanzar ciertos objetivos estratégicos rusos).

    • Ojiva: 550 kg (para destruir los objetivos más pesados).

Tabla comparativa de las diferentes variantes del misil «Ruta»

Variante del misil

Alcance (km)

Peso de la ojiva (kg)

Estado

Ruta Block 1

300+

150

En servicio

Ruta Block 2

800

250

En desarrollo

Ruta Block 3

2000

550

En desarrollo

Conclusión: Un punto de inflexión histórico en el campo de batalla

El uso por parte de Ucrania de los misiles de crucero «Ruta» podría cambiar radicalmente la situación en el frente. Esto demuestra que el complejo militar-industrial ucraniano (junto con socios extranjeros) es capaz de crear nuevos tipos de armas de largo alcance, inesperadas y difíciles de interceptar para la defensa aérea rusa. Si las futuras variantes «Block 2» y «Block 3» también se prueban y entregan con éxito, Ucrania tendrá una capacidad de ataque estratégico que afectará seriamente la dinámica geopolítica y militar del conflicto.

¡Comparte esta importante noticia militar con tus amigos y entusiastas de la política! Muchos deben conocer este nuevo giro en la guerra.

¿Cómo crees que afectarán los nuevos misiles «Ruta» al curso de la guerra? ¿Cómo podría reaccionar Rusia? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!

Fuente: Basado en informes del portal TWZ y canales de Telegram.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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