Ibrahimović da una respuesta única al debate Messi vs. Ronaldo

El exdelantero de la selección sueca, Zlatan Ibrahimović, ha vuelto a captar la atención de los aficionados con su estilo único. Zlatan respondió al debate de larga data entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con su humor, confianza y carisma característicos.

Durante una aparición en Jimmy Kimmel Live, le preguntaron a Ibrahimović sobre Messi y Ronaldo. La conversación tocó el hecho de que ambos jugadores participaban en su sexta Copa del Mundo.

Ante la pregunta “¿Los conoces?”, Zlatan respondió con su calma característica.

“Sí, a uno de ellos, Messi. Jugué con él en el FC Barcelona”, dijo Ibrahimović.

Como es sabido, Zlatan Ibrahimović y Lionel Messi jugaron juntos en el FC Barcelona de 2009 a 2010. Aunque el paso del delantero sueco por Cataluña no duró mucho, es uno de los jugadores que vio de cerca el potencial de Messi en el campo.

Durante la entrevista, se hizo la pregunta más interesante: “¿Quién es el mejor?”

Ibrahimović abordó esta pregunta inicialmente de forma más seria. En su opinión, el debate sobre los jugadores del nivel de Messi y Ronaldo es eterno. Una semana la gente prefiere a uno, la siguiente al otro. Sin embargo, Zlatan cree que Messi consolidó su posición en este debate al ganar la última Copa del Mundo.

“A este nivel, la gente discute de uno hoy y del otro mañana. Pero después de que Messi ganó la última Copa del Mundo, subió el listón y puso fin a esta discusión”, dijo.

Esta respuesta fue inesperada para muchos, ya que a Ibrahimović generalmente le gusta referirse a sí mismo en broma como una de las figuras más grandes del fútbol. Por lo tanto, el presentador señaló que esta no era la respuesta que se esperaba de Zlatan.

Entonces Ibrahimović desplegó su famoso estilo. Cuando se le pidió que diera la respuesta del “verdadero Zlatan”, la situación se volvió aún más interesante.

“¿Preguntas quién es mejor: Messi o Ronaldo? Yo digo Zlatan”, dijo la leyenda del fútbol sueco.

Esta respuesta provocó risas y aplausos en el estudio. Zlatan ha sido famoso a lo largo de su carrera no solo por sus goles, sino también por su confianza en sí mismo, sus declaraciones contundentes y su humor memorable.

El comentario de Ibrahimović fue, por supuesto, hecho en un tono humorístico. Pero lleva consigo el gran carisma típico de Zlatan. Reconoce la grandeza de Messi y Ronaldo sin olvidar nunca presentarse como una figura única en la historia del fútbol.

El debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúa entre los aficionados al fútbol. Después de que Messi ganara la Copa del Mundo, muchos comenzaron a llamarlo el mejor jugador de la historia. Los seguidores de Ronaldo, sin embargo, señalan los récords, goles y éxitos de la estrella portuguesa en varios campeonatos.

Zlatan le dio un giro único a este debate: primero reconoció la victoria de Messi en la Copa del Mundo y luego hizo reír a todos con su respuesta típica “el mejor es Zlatan”.

El lugar de Ibrahimović en el fútbol también es especial. Jugó para clubes como Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y LA Galaxy, dejando su huella en casi todas partes. Su carrera ha estado llena de goles, trofeos y citas inolvidables.

Por eso cada entrevista con Zlatan es interesante para los fans. Aunque ha dejado el campo, todavía tiene algo que decir en las discusiones sobre fútbol. En lugar de dar una respuesta simple, siempre habla con su propio estilo, con una pizca de humor, una pizca de confianza y una pizca de provocación.

Esta vez no fue diferente. Zlatan Ibrahimović añadió otra frase memorable al debate eterno sobre Messi y Ronaldo. Los debates sobre quién es el más grande en el fútbol continuarán, pero para Zlatan, la respuesta siempre está lista: “Zlatan”.