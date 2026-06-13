La Copa Mundial 2026, el torneo histórico y más grande del mundo, ha comenzado oficialmente en los campos verdes de América del Norte. 48 de las selecciones nacionales más fuertes del planeta han entrado en las batallas a vida o muerte por el trofeo principal y las medallas de oro. Naturalmente, junto a estrellas experimentadas que lo han visto todo, cada equipo cuenta con representantes de una nueva generación listos para conquistar los corazones de millones de aficionados.

Expertos internacionales influyentes en fútbol han compilado una lista de las jóvenes estrellas más prometedoras y brillantes que se espera que sacudan al mundo con su talento y habilidad en este Mundial. ¡Lo más alegre y orgulloso es que Abduqodir Husanov, el pilar sólido de la selección nacional de Uzbekistán, se ha ganado un lugar en esta prestigiosa lista de élite!

A través de la tabla visual analítica especial a continuación, puede familiarizarse en detalle con los principales descubrimientos jóvenes de la Copa Mundial 2026 y su estado de transferencia:

Jugador y país Edad y club actual Reconocimiento de expertos y característica principal Estatus más alto / Resultado Abduqodir Husanov (Uzbekistán) 22 años, Manchester City (Inglaterra) El mejor fichaje de Guardiola, un defensa de 50 millones de euros Llevando a Uzbekistán a su primera Copa Mundial Lamine Yamal (España) 18 años, Barcelona (España) Sensación de la Euro 2024, autor del gol más bonito del torneo Primera vez en el gran escenario del Mundial Nico Williams (España) 23 años, Athletic Bilbao (España) El dúo de extremos más peligroso del mundo junto a Yamal Firmó un contrato de 10 años con su club Jamal Musiala (Alemania) 23 años, Bayern Múnich (Alemania) Dueño de un regate impredecible e increíble Es hora de demostrar su talento en la Copa Mundial Arda Güler (Turquía) 21 años, Real Madrid (España) Un creador de juego que genera un promedio de 3,6 ocasiones de gol cada 90 minutos El corazón palpitante de la selección nacional turca

Abduqodir Husanov — Nuestro orgullo nacional y estrella del City

La evolución de la transferencia y el viaje internacional de Abduqodir Husanov, un producto del fútbol de nuestro país, se asemeja a un verdadero cuento de hadas. Nuestro defensa, que surgió de la academia de Bunyodkor, primero perfeccionó sus habilidades en el Energetik-BGU en la liga bielorrusa, y luego en el fuerte club francés Lens. Habiendo atraído la atención de muchos gigantes con sus actuaciones fiables y serenas, Abduqodir finalmente se unió por... 40 millones de euros a las filas del gigante inglés y mundial del fútbol — Manchester City.

Incluso el mejor entrenador del mundo, Pep Guardiola, hablando de nuestro compatriota, lo llamó una de las adquisiciones más afortunadas y mejores a largo plazo del club. Ahora, nuestro talentoso defensa lidera a la selección nacional de Uzbekistán como capitán en sus primeros partidos de la Copa Mundial.

Wonderkids de clase mundial y debutantes

Más allá de nuestro representante, otros jóvenes magos están listos para crear milagros en el campo verde en el Mundial:

Kenan Yildiz (21 años, Turquía): Forma un tándem ideal en el campo junto con Arda Güler. Mientras Güler organiza el juego, Yildiz castiga a los oponentes con su instinto goleador.

Désiré Doué (21 años, Francia): El extremo del Paris Saint-Germain es considerado el jugador más peligroso e impredecible entre sus pares. Se espera que su debut sea el comienzo de una gran carrera.

Zion Suzuki (23 años, Japón): El portero número uno del club italiano Parma y de la selección nacional del País del Sol Naciente. La Copa Mundial es su oportunidad de convertirse en un nuevo símbolo del fútbol japonés.

Kerim Alaybegovic (18 años, Bosnia y Herzegovina): El héroe que marcó con frialdad el penalti decisivo contra Italia en el partido de desempate a vida o muerte, llevando a su patria al torneo histórico.

Lista especial de expertos: Los expertos mencionaron cuatro talentos jóvenes más a los que prestar especial atención en el torneo. Estos son — el jugador que ganó la Champions League con el PSG a los 17 años, Ibrahim Mbaye (18 años, Senegal), el único representante de la liga nacional japonesa Ryunosuke Sato (19 años), quien asistió a Messi en su debut Nico Paz (21 años, Argentina) y el representante de la defensa del Barcelona Pau Cubarsí (19 años, España).

Conclusión y anticipación histórica

La actual Copa Mundial 2026 no es solo el último gran recorrido para leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Harry Kane, sino también un gran escenario donde brillarán las nuevas estrellas del nuevo siglo. Los ojos de toda Asia Central y de millones de aficionados al fútbol uzbeko están, sin duda, centrados en Abduqodir Husanov y en el histórico y emocionante debut de nuestra querida selección nacional. ¡Les deseamos a nuestros compatriotas un gran éxito en este difícil camino!

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