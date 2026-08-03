Demasiados defensas en el Chelsea: Alonso inicia una gran limpieza

El fichaje de Maxence Lacroix por el Chelsea a cambio de 52 millones de libras ha reforzado la defensa del equipo, pero también ha generado un nuevo problema. Con la llegada del jugador francés, el número de centrales en la plantilla principal del club londinense ha alcanzado la decena.

Xabi Alonso ha declarado abiertamente que cuatro o cinco centrales son suficientes para la nueva temporada. Un simple cálculo muestra que, antes de que se cierre el mercado de fichajes, al menos cinco, y posiblemente seis jugadores de esta posición deberán abandonar el equipo.

Llega Lacroix: la competencia se intensifica

El Chelsea fichó a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace por unos 52 millones de libras. El defensa de la selección francesa de 26 años firmó un contrato válido hasta 2032. Se distingue por su velocidad, su dominio en el juego aéreo y su capacidad para cubrir grandes espacios.

Con la incorporación de Lacroix, la lista de jugadores capaces de actuar como centrales en el Chelsea queda de la siguiente manera:

Jugador Estado Maxence Lacroix Nuevo fichaje Levi Colwill Candidato al once titular Trevoh Chalobah Defensa central Aaron Anselmino Joven defensa Axel Disasi Defensa central Benoît Badiashile Defensa central Wesley Fofana Defensa central Tosin Adarabioyo Defensa central Josh Acheampong Joven jugador Mamadou Sarr Defensa central

La respuesta de Alonso fue breve y muy clara:

«¿Cuántos centrales necesitamos? Cuatro o cinco».

Por lo tanto, el entrenador planea reducir el grupo actual de diez jugadores casi a la mitad.

¿Por qué el Chelsea no necesita diez defensas?

Los londinenses terminaron la temporada pasada de la Premier League en el 10.º puesto y se quedaron fuera de las competiciones europeas para la temporada 2026/27. Por esta razón, el calendario de partidos del equipo será más ligero en comparación con los clubes que participan en la Liga de Campeones, la Liga Europa o la Liga Conferencia.

El Chelsea compite principalmente en tres torneos nacionales:

Premier League;

FA Cup;

Copa de la Liga.

En un calendario así, es casi imposible dar minutos de juego regulares a los diez centrales. Especialmente si la mayor parte de los jugadores se considera digna del once inicial, lo que podría generar descontento en el vestuario.

¿Táctica de Alonso con tres o cuatro defensas?

Xabi Alonso utilizó a menudo un sistema de tres centrales en el Bayer Leverkusen. Cuando su equipo tenía el balón, organizaba los ataques a través de un trío defensivo, carrileros y una estructura compacta en el centro.

Sin embargo, el técnico español también ha empleado un sistema de cuatro defensas en el Real Madrid. Un análisis táctico de la Premier League señala que Alonso podría alternar entre los esquemas de 3-4-3 y 4-2-3-1 según la situación en el Chelsea.

Incluso jugando constantemente con tres centrales, cinco jugadores son suficientes para:

formar el trío titular;

cubrir lesiones o suspensiones;

realizar rotaciones en los partidos de copa.

Constituyen una reserva suficiente.

¿Quiénes podrían abandonar el equipo?

Alonso aún no ha publicado una lista oficial de los jugadores transferibles. Por lo tanto, es pronto para afirmar la salida de un defensa específico como un hecho seguro.

No obstante, circulan informaciones de que tras el fichaje de Lacroix se estudiarán ofertas por varios centrales y algunos jóvenes saldrán cedidos. Se ha comentado que Badiashile y Disasi podrían ser puestos a la venta, que el Interés de Italia por Chalobah es real y que se valora una opción de cesión para Mamadou Sarr. Estos datos no han sido confirmados oficialmente por el club por el momento.

El club tiene tres opciones principales sobre la mesa:

Vender por completo a un jugador por el que llegue una oferta en firme. Ceder a un joven defensa para que tenga minutos de juego regulares. Despedirse de un jugador propenso a lesiones o con un salario elevado.

¿Ha fichado a Lacroix para el once titular?

Un traspaso de 52 millones demuestra que Lacroix no ha sido fichado como un simple suplente. Su velocidad puede permitir a Alonso adelantar la línea defensiva y controlar el espacio a su espalda ante los contragolpes rivales.

El jugador francés puede desenvolverse en el centro o en el perfil derecho dentro de un esquema de tres centrales. Su pareja con Levi Colwill también podría ser una de las principales opciones para Alonso. Pero la jerarquía definitiva se definirá tras los amistosos de pretemporada y los entrenamientos.

Una plantilla sobredimensionada convertida en el problema de Alonso

En los últimos años, el Chelsea ha fichado a numerosos jóvenes futbolistas con contratos de larga duración. Como resultado, en ciertas posiciones del equipo no hay una competencia feroz, sino una acumulación excesiva de jugadores.

Por su parte, Alonso ha recalcado desde el primer día la necesidad de una plantilla equilibrada, con futbolistas de distintas edades y una competencia sana. El técnico español ha manifestado que prefiere mejorar el equipo tomando decisiones acertadas en puestos concretos en lugar de una reconstrucción total.

La situación en el centro de la defensa se ha convertido en su primera gran prueba: el Chelsea debe ubicar con éxito a cinco o seis futbolistas mientras construye una línea defensiva fuerte y estable.

La llegada de Lacroix ha desencadenado un cambio mucho mayor que un simple nuevo fichaje. Ahora, la principal incógnita es quiénes formarán parte de los cuatro o cinco defensas que mantenga Alonso.

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