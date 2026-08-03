Se discute el posible regreso de Harry Kane al Tottenham

El futuro del capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern, Harry Kane, ha vuelto a ser el centro de atención de la comunidad futbolística. La oportunidad de batir el récord histórico de máximo goleador de la Premier League y los llamamientos abiertos de los aficionados obligan al experimentado delantero a debatir apasionadamente sobre la probabilidad de regresar a su antiguo club. Así lo informa Goal.com informa .

Según talkSPORT, el famoso presentador e hincha del Tottenham, Majestic, envió un mensaje especial a Harry Kane en directo. Se disculpó por los rencores del pasado y animó al futbolista a regresar al club londinense para enriquecer aún más su legado. En opinión del aficionado, el delantero logró sus objetivos en Alemania y ahora debería volver a su patria.

Un paso más hacia el récord

Harry Kane ha marcado actualmente 213 goles en la Premier League, situándose a tan solo 47 goles del récord absoluto de Alan Shearer. Durante sus 14 años en el Tottenham, logró anotar 280 goles en todas las competiciones y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. Si el delantero regresa al campeonato inglés, la probabilidad de batir el récord de Shearer será alta.

Se señala que el contrato actual del jugador con el club alemán es válido hasta 2027. Sin embargo, el continuo interés del Barcelona y el hecho de acercarse a la etapa final de su contrato intensifican los rumores de fichajes. A pesar de esto, la directiva del Bayern confía en renovar el contrato con el experimentado goleador, ya que este ya se ha adaptado a Múnich.

Una atractiva oferta de la afición

Según una propuesta emitida en talkSPORT, se indicó que el club Tottenham estaría dispuesto a pagar una cláusula de rescisión de 81 millones de libras esterlinas para recuperar al jugador y ofrecerle un salario de 400 000 libras esterlinas a la semana. Los aficionados destacaron que es una estrella de talla mundial que vale la pena.

Asimismo, durante los debates se señaló que si Harry Kane regresa a la Premier League y marca más de 20 goles por temporada, podría convertirse no solo en campeón de Alemania, sino también en el mayor goleador de todos los tiempos en Inglaterra, para el Tottenham y en la Premier League. Aunque el propio jugador aún no ha hecho una declaración oficial al respecto, se espera que el próximo mercado de fichajes de verano sea muy intenso.