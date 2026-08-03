Kerim Alajbegovic afirma estar orgulloso de unirse a la Juventus

El talentoso extremo de la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, Kerim Alajbegovic, se ha convertido oficialmente en jugador de la Juventus. Tras su traspaso desde el Bayer Leverkusen al gigante de Turín, el jugador de 18 años costó 33 millones de euros sin incluir los bonus, y la cifra total podría alcanzar los 40 millones de euros. Este traspaso ya ha captado la atención de los aficionados y expertos del fútbol italiano, mientras el joven delantero busca demostrar su potencial a escala europea. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y fuentes oficiales del club, ambas partes han firmado un contrato a largo plazo de cinco años de duración hasta junio de 2031. Antes de llegar al club turinés, Alajbegovic había pasado la temporada pasada cedido en el Salzburgo. Durante su etapa en el club austriaco, disputó 44 partidos, logrando marcar 13 goles y repartir 4 asistencias.

Un nuevo equipo y un nuevo capítulo en el fútbol italiano

Pisando el Allianz Stadium, el joven jugador compartió sus primeras impresiones. Según sus palabras, jugar en el club de Turín y vestir esta camiseta es un enorme honor. Al comentar su estilo de juego, Alajbegovic destacó que le gusta tener el balón, regatear a los rivales, disparar a puerta y crear oportunidades para desarrollar los ataques del equipo.

Nacido en Colonia, Alemania, el talentoso jugador ya ha disputado 11 partidos con la selección absoluta de Bosnia y Herzegovina y ha anotado 2 goles. Entre ellos se encuentran encuentros de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. En particular, en los play-offs celebrados en marzo de este año, Alajbegovic marcó con precisión el penalti decisivo con el que Bosnia eliminó a Italia de la competición.

Planes de futuro y grandes objetivos

Sin ocultar que está preparado para el fútbol italiano y que se siente orgulloso de jugar en el equipo más grande del país, el delantero se ha fijado tareas estrictas. «Estoy listo para saltar al campo y dar lo mejor de mí. Debo adaptarme rápido y demostrar mis cualidades de inmediato», declaró en una entrevista concedida al departamento de prensa del club.

Asimismo, el futbolista no olvidó dar un consejo a su versión más joven del pasado. Destacó especialmente la importancia de creer en uno mismo, ya que es precisamente esa confianza la que lleva a una persona hacia las grandes metas. La directiva y el cuerpo técnico de la Juventus confían en aprovechar al máximo el potencial del joven jugador y esperan grandes resultados de su rendimiento en la Serie A.