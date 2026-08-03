El PSG entra en la lucha por el portero del Parma Zion Suzuki

El club francés Paris Saint-Germain ha presentado oficialmente una oferta de 33 millones de euros para fichar al portero del Parma y internacional japonés Zion Suzuki. Según Goal.com, los campeones de la Ligue 1 han dado un paso al frente y tomado la delantera en el mercado de fichajes, superando a la Juventus, que inicialmente era la principal candidata en esta puja. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, el guardameta de 23 años tiene contrato con el Parma hasta 2029. Se incorporó al club italiano en 2024 procedente del Sint-Truiden por 8,2 millones de euros. El joven cancerbero ya ha tenido tiempo de destacar en la Serie A con 57 partidos disputados, convirtiéndose mientras tanto en el portero titular de su país.

La carrera por el fichaje y un giro inesperado

Según TuttoMercatoWeb y el reconocido periodista Fabrizio Romano, la oferta oficial del PSG sitúa a los parisinos como claros favoritos en la carrera por el traspaso. La Juventus había marcado al guardameta como su principal objetivo para reforzar la línea defensiva. Sin embargo, la inesperada y rápida intervención del club galo ha dejado al conjunto turinés en una situación complicada y podría obligarle a buscar alternativas.

Este movimiento ha cogido por sorpresa a los expertos, ya que el PSG cuenta con Matvey Safonov como portero principal y el verano pasado ya se gastó una gran suma en Lucas Chevalier. Según las fuentes, para garantizarle minutos de juego regulares, el PSG podría cederlo inmediatamente de vuelta al Parma hasta el final de la temporada.

Planes de futuro

Nacido en Nueva York, el guardameta japonés rindió a un nivel constante con el Parma la temporada pasada, dejando su portería a cero en 5 de sus 20 encuentros de la Serie A y contribuyendo al 12.º puesto de su equipo. A nivel internacional, ha consolidado su estatus acumulando 28 internacionalidades con la selección de Japón.

Actualmente, la directiva del Parma debe tomar una decisión rápida sobre el futuro del jugador antes de que comience la temporada 2026/27. En la 1.ª jornada de la Serie A, el Parma recibirá al Cagliari el 22 agosto. A su vez, el PSG iniciará la defensa de su título de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes enfrentándose al Rennes.