Kai Havertz anuncia los grandes objetivos del Arsenal para la nueva temporada

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Kai Havertz anuncia los grandes objetivos del Arsenal para la nueva temporada

Kai Havertz, delantero del Arsenal, habló sobre los ambiciosos planes del club para la nueva temporada y afirmó que el equipo tiene como objetivo ganar todas las competiciones. Según Goal.com, los dirigidos por Mikel Arteta, que se coronaron campeones de la Premier League la temporada pasada, tienen la intención de llevar su éxito a un nivel aún más alto. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Cabe recordar que el Arsenal se consagró campeón de la Premier League tras una sequía de 22 años y tres segundos puestos consecutivos. El equipo también estuvo a las puertas de una temporada histórica al alcanzar la final de la Liga de Campeones, aunque cayó en la tanda de penaltis ante el PSG en el partido decisivo. Habiendo anotado en dicha final europea, Kai Havertz destacó que ahora el equipo aspira a conquistar todos los trofeos tanto a nivel nacional como internacional.

Nuevas metas y altos estándares

Al hablar sobre las grandes tareas asignadas al club, el internacional alemán afirmó que el equipo no bajará sus estándares tras el campeonato. Según Kai Havertz, los jugadores no quieren conformarse con un solo título de liga.

«Queremos todos los trofeos. Estamos aquí para eso. Acabamos de ganar la Premier League, pero tenemos aún más oportunidades por delante», señaló el delantero.

Asimismo, añadió que comprende lo difícil que es competir con éxito en cuatro torneos a la vez: «Para ello, debemos alcanzar un nivel aún mayor. Sabemos lo larga que es la temporada y lo difícil que es mantener la regularidad en todas las competiciones. Este año también queremos hacerlo mucho mejor y lograr nuestro objetivo».

Mayor competencia y cambios en la plantilla

Se espera que la nueva temporada sea aún más compleja para el Arsenal, que en toda su historia nunca ha logrado defender su título de campeón de la Premier League. La razón principal de esto es la actividad de los rivales en el mercado de fichajes. En particular, el Manchester City y el Chelsea rompieron sus récords de fichajes al incorporar a Elliot Anderson y Morgan Rogers respectivamente.

Por su parte, el Arsenal fichó a Christos Tzolis y también realizó gestiones por Vinicius Junior. Continuando con su preparación de pretemporada, el club londinense venció al Girona por 4-1, un encuentro en el que tanto Kai Havertz como Christos Tzolis lograron anotar en el marcador.

Reconociendo que los rivales se están fortaleciendo, Kai Havertz enfatizó que el equipo debe avanzar con mayor determinación: «Vemos que los demás equipos se están volviendo más fuertes, por lo que nosotros también debemos dar un paso al frente. Esa es la razón por la cual todos estamos aquí y nos estamos entrenando. Queremos empezar la temporada con fuerza y volver a alcanzar las metas que nos hemos propuesto».

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