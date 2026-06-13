City desiste de pagar 120 millones de libras por Elliot Anderson

A medida que el mercado de fichajes se calienta en los campos europeos, la lucha oculta entre los grandes clubes alcanza su punto máximo. Actualmente, el vigente campeón de la Premier League, el Manchester City, está a punto de abandonar por completo su objetivo de transferencia principal para el verano: el talentoso centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson. Así lo informó el famoso periódico británico Daily Mirror citando sus fuentes fiables.

Se ha sabido que el club de Manchester ha presentado dos ofertas oficiales por el jugador de 23 años, muy valorado por los ojeadores de los 'Citizens', pero ambos intentos fueron infructuosos.

Un récord en la historia del fútbol inglés rechazado

La segunda oferta oficial enviada por la directiva del Manchester City podría haber cambiado no solo al club, sino toda la historia del fútbol inglés. El valor total de esta oferta, que sorprendió tanto a inversores parisinos como locales, ascendía a la friolera de 120 millones de libras esterlinas compuesta por:

Suma fija garantizada: 100 millones de libras esterlinas

Bonificaciones adicionales: 20 millones de libras esterlinas

La nueva exigencia del Nottingham Forest: Al menos 130 millones de libras esterlinas

Si este acuerdo se hubiera concretado, Anderson habría establecido un récord absoluto como el traspaso interno más caro en la historia del deporte británico. Sin embargo, el propietario del Nottingham Forest, el conocido multimillonario griego Evangelos Marinakis, consideró que incluso esta enorme suma era insuficiente y bloqueó el traspaso. Según la prensa, el club no quiere dejar salir a su estrella por menos de 130 millones de libras.

Puede familiarizarse con esta sensacional saga de transferencias y los nuevos planes de respaldo del Manchester City a través de la tabla analítica a continuación:

Objetivo de transferencia Club actual Oferta récord del City Decisión final del club comprador Opción alternativa (Nuevo objetivo) Elliot Anderson (Centrocampista) Nottingham Forest 120 millones de libras (Rechazada) Detener las negociaciones por completo Sandro Tonali (Newcastle)

La posición firme de Khaldoon Al-Mubarak y la opción Tonali

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, intervino directamente en la situación. En opinión de la dirección del club, el valor de mercado actual del joven centrocampista no es tan alto, y el equipo no desea gastar fondos excesivos de manera irrazonable por un solo jugador. Por lo tanto, los 'Citizens' han detenido oficialmente la búsqueda de Anderson y se centrarán en otros candidatos que son más viables financieramente y más experimentados.

Información privilegiada: La estrella italiana del Newcastle, Sandro Tonali ha aparecido como la opción alternativa número uno en la lista de transferencias del Manchester City. Maresca valora mucho el estilo de juego de Tonali y lo considera el candidato ideal para reemplazar a Anderson.

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