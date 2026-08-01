Xiaomi lanza los climatizadores ultraresistentes Mijia Giant Power Saving Pro

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Xiaomi lanza los climatizadores ultraresistentes Mijia Giant Power Saving Pro

Según ixbt.com, Xiaomi ha lanzado una nueva línea de climatizadores de conductos centrales Mijia Giant Power Saving Pro, capaces de funcionar de manera estable incluso en condiciones meteorológicas extremas. Estos dispositivos están diseñados para la calefacción y refrigeración de apartamentos, casas particulares y locales comerciales, y se distinguen por su alta eficiencia energética. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los dispositivos de la nueva serie se presentan en versiones de 2,2 y 3 kW de potencia. En el mercado chino, su precio recomendado es de 6599 y 7599 yuanes (aproximadamente 975 y 1125 USD) respectivamente. Teniendo en cuenta los subsidios estatales en el país, se espera que los precios bajen a 5609,2 y 6459,2 yuanes (830 y 955 dólares).

Temperaturas extremas y alto rendimiento

Una de las principales características del dispositivo es su resistencia a las condiciones climáticas extremas. Según el fabricante, la unidad exterior puede funcionar de forma continua en modo calefacción con un frío intenso de hasta -35 °C, y en modo refrigeración incluso con un calor sofocante de hasta +65 °C. Los climatizadores están diseñados para cubrir superficies de 30 a 40 metros cuadrados.

Para garantizar un alto rendimiento, los ingenieros han instalado un evaporador de tres filas y un condensador de dos filas con un área de intercambio de calor ampliada. La construcción también utiliza un compresor de doble cilindro y aspas de ventilador ampliadas con un diámetro de 556 mm, lo que garantiza un funcionamiento estable incluso bajo diversas cargas.

Inteligencia artificial y ecosistema inteligente

Los representantes de la serie corresponden a la clase de consumo energético más alta. El sistema de control inteligente de Xiaomi, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, ajusta automáticamente las condiciones de funcionamiento del equipo y reduce adicionalmente el consumo de electricidad en aproximadamente un 30 por ciento.

El kit de suministro también incluye un panel inteligente para el control del microclima. El sistema supervisa automáticamente el estado del equipo, detecta a tiempo la contaminación de los componentes internos, la falta de refrigerante y posibles fallos, informando al propietario sobre la necesidad de mantenimiento.

Los nuevos productos están completamente integrados en el ecosistema de Xiaomi, siendo compatibles con HyperOS Connect, la aplicación Mijia y el asistente de voz XiaoAI. Los usuarios pueden controlar el climatizador de forma remota, integrarlo en escenarios de hogar inteligente y recibir actualizaciones de software vía OTA.

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Abror Shuhratov
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