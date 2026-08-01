La NASA y empresas privadas desarrollan tecnología para construir bases en la Luna

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La NASA y empresas privadas desarrollan tecnología para construir bases en la Luna

Las empresas estadounidenses Interlune y Vermeer ampliaron su colaboración para crear equipos de construcción autónomos capaces de preparar de forma independiente sitios para futuras bases en el satélite natural de la Tierra. Según ixbt.com, está previsto que este sistema robotizado único sea enviado a la Luna en 2028 y se espera que sea un paso importante en el desarrollo de la infraestructura espacial. Así lo informa Ixbt.com, informa .

Los ingenieros planean desarrollar un complejo especial e integrarlo directamente en el rover lunar. Dicha técnica cumplirá tareas de limpieza de superficie, nivelación del suelo y preparación de sitios perfectos para el futuro aterrizaje de naves espaciales y la construcción de diversas estructuras. Los especialistas prevén probar primero este equipo en condiciones terrestres antes de asignarlo directamente a las tareas en la Luna.

Condiciones extremas y autonomía

Las condiciones extremadamente duras en la superficie lunar exigen soluciones únicas por parte de los creadores del proyecto. En particular, el dispositivo debe soportar el polvo lunar altamente abrasivo, los cambios drásticos de temperatura y los retrasos significativos en la comunicación con la Tierra. Precisamente por eso, la técnica está diseñada para operar en un modo casi totalmente autónomo, sin la participación humana directa.

Las empresas ya cuentan con cierta experiencia en este ámbito y en mayo de 2025 presentaron un prototipo de excavadora lunar a escala real con movimiento ondulatorio. Esta prueba confirmó plenamente la viabilidad del concepto. Tras esto, el proyecto ha pasado con éxito a la fase de creación de equipos profesionales diseñados para misiones espaciales reales.

Perspectivas futuras y plan interplanetario

Rob Meyerson, director ejecutivo de Interlune, destacó que precisamente la tecnología de construcción autónoma y los sistemas de traslado de materiales se convertirán en la base para establecer una infraestructura permanente en la Luna. Esto a su vez garantizará la construcción de bases a largo plazo y la futura capacidad de extraer recursos locales.

Los equipos avanzados desarrollados en el marco de este proyecto no se limitarán únicamente a la Luna. En el futuro, se prevé utilizarlos ampliamente para la explotación de recursos, la implementación de grandes proyectos de infraestructura y la realización de investigaciones científicas en Marte y otros planetas.

NASABase LunarTecnologías EspacialesInterluneRobótica
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Abror Shuhratov
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