Crean un dispositivo de bloqueo físico para las aplicaciones que distraen en el smartphone

En la era de las tecnologías digitales y las redes sociales, controlar el tiempo que se pasa frente a la pantalla es cada medida más difícil. Las aplicaciones y notificaciones ordinarias a menudo no dan el resultado esperado porque dependen de la fuerza de voluntad y es fácil simplemente ignorarlas. Según ixbt.com, se ha presentado un nuevo dispositivo llamado Autonomous Key destinado a resolver este problema de raíz. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Este nuevo dispositivo no es simplemente un software, sino una llave NFC basada en un enfoque totalmente físico. Se empareja con una aplicación especial, lo que permite al usuario bloquear las aplicaciones que más tiempo consumen y distraen. Como resultado, para sortear la restricción no basta con presionar un simple botón, sino que se requiere escanear la llave física en el smartphone.

La barrera física y sus ventajas

La idea principal del dispositivo es no depender del autocontrol del usuario. La llave NFC se puede dejar en otra habitación, en la oficina o en el gimnasio. Esto convierte el impulso inconsciente de abrir aplicaciones como Instagram o TikTok en una decisión consciente que requiere un esfuerzo adicional. Cada sesión de apertura puede durar un máximo de 60 minutos, después de lo cual las aplicaciones se vuelven a bloquear automáticamente.

Entre las alternativas disponibles en el mercado como Blok, Unpluq y Brick, Autonomous Key destaca por su accesibilidad. Con un precio de tan solo 9 dólares, este dispositivo es varias veces más barato que la competencia. Por ejemplo, la llave Brick cuesta 59 dólares y, aunque tiene funciones adicionales como el modo de suspensión, el nuevo dispositivo cumple plenamente con las tareas principales y no requiere gastos excesivos.

Capacidades técnicas y análisis por inteligencia artificial

Con un tamaño compacto de tres pulgadas, la llave es compatible con smartphones que funcionan con Android 8.0 y versiones posteriores, así como con iPhone con iOS 15 y superiores. Además, su aplicación complementaria analiza los hábitos del usuario con la ayuda de la IA.

La inteligencia artificial realiza las siguientes tareas:

Monitorea la frecuencia con la que se desbloquean las aplicaciones que distraen

Registra cuánto tiempo permanecen abiertos los programas

Determina a qué hora se accede con más frecuencia a las redes sociales

Curiosamente, la inteligencia artificial resume los hábitos del usuario con humor y agudeza. Si la llave se vuelve a bloquear inmediatamente después de ser desbloqueada, destaca que la llave no se colocó lo suficientemente lejos y recomienda esconderla en un lugar más incómodo. Además, no hay funciones adicionales ni tarifas de suscripción.

Se puede conectar una sola llave a varios teléfonos, lo que es una solución práctica para familias o usuarios con múltiples dispositivos. Sin embargo, durante las pruebas se descubrió que el escaneo NFC a veces requiere varios intentos, por lo que no se recomienda usarlo para aplicaciones importantes como mensajería o correo electrónico que necesitan abrirse frecuentemente durante el día.