El Barcelona duda sobre el futuro de su extremo sueco

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El Barcelona duda sobre el futuro de su extremo sueco

A tan solo un mes del cierre del mercado de fichajes estival, el club del Barcelona se enfrenta a serios retos para aligerar su plantilla. El conjunto catalán cuenta con varios jugadores que deben encontrar un nuevo destino en las próximas semanas, y el caso del talentoso extremo sueco Roony Bardghji sigue siendo uno de los más enigmáticos y polémicos. Esto se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para la directiva del club y el cuerpo técnico en el mercado de fichajes, informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el medio deportivo, el perfil del futbolista sueco despierta un gran interés por parte de varios clubes europeos y hay numerosas ofertas sobre la mesa. Sin embargo, el club catalán aún no ha dado luz verde a ninguna de estas propuestas. Como resultado, el proceso de salida del jugador se ha estancado y las partes encuentran dificultades para alcanzar un acuerdo.

Negociaciones de fichaje y planes de las partes

La directiva del club espera el regreso de la plantilla de su concentración en Inglaterra para resolver este asunto a la mayor brevedad. Alcanzar un acuerdo sobre los detalles del traspaso entre el Barcelona y los representantes del jugador se ha fijado como el objetivo principal. Los catalanes han priorizado la venta directa del futbolista, exigiendo al mismo tiempo la inclusión de una opción de recompra en el futuro.

Sin embargo, los planes personales del jugador difieren de los del club. Roony Bardghji prefiere salir cedido en lugar de un traspaso. Espera regresar a su equipo la próxima temporada. Al final del curso, la directiva del club le había comunicado claramente al jugador que sus oportunidades serían limitadas en el nuevo proyecto y que podía buscarse un nuevo destino.

Competencia en la plantilla y aparición de la opción del Marsella

Los fichajes realizados durante el mercado estival confirmaron una vez más la falta de futuro de Bardghji en el equipo. Para reforzar las bandas, el Barcelona incorporó a tres jugadores: Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Bisseck. Asimismo, debido a la dificultad de competir en la misma posición con un Lamine Yamal que atraviesa un gran momento de forma, el extremo sueco apenas ha tenido minutos recientemente.

A pesar de ello, las opciones para que Roony Bardghji continúe su carrera son suficientes. En los últimos días, el Marsella francés se ha convertido en uno de los principales pretendientes en la lucha por hacerse con los servicios del jugador suédois. Se espera que el Barcelona tome una decisión definitiva sobre el traspaso del jugador en los próximos días.

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