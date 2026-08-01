Roberto De Zerbi habló sobre el futuro de Richarlison

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, admitió que existe incertidumbre sobre si el delantero brasileño Richarlison continuará en el equipo después de la ventana de fichajes de verano. Según Goal.com, aunque el jugador demostró una vez más su valía en el campo al marcar el gol de la victoria en los últimos minutos del partido de la Sydney Super Cup contra el Chelsea, su futuro en el club del norte de Londres sigue siendo un misterio. Así lo informa Goal.com .

En una conferencia de prensa posterior al partido amistoso disputado en el Accor Stadium de Australia, el técnico italiano habló abiertamente sobre la situación en torno al exjugador del Everton. De Zerbi destacó que no sabe exactamente qué sucederá en las próximas semanas, pero recalcó que aprecia mucho a Richarlison tanto como futbolista como persona.

Incertidumbre y dudas del jugador

Se reveló que el problema principal radica en las propias dudas de Richarlison respecto a su compromiso con el proyecto del Tottenham. El delantero, que llegó en el verano de 2022 procedente del Everton por 50 millones de libras esterlinas más otros 10 millones en variables, y que contribuyó a la conquista de la Europa League en la temporada 2024-25, tiene su futuro en el aire.

Cuando se le preguntó a De Zerbi si le habían solicitado formalmente el traspaso del jugador, reconoció que las señales que emite el futbolista no son claras. Según el entrenador, Richarlison genera confusión al expresar a veces su deseo de quedarse y otras de marcharse, aunque aseguró que discutirán este asunto próximamente.

Dificultades de la temporada y goles importantes

La temporada pasada fue bastante complicada para el Tottenham y, debido a la inestabilidad del equipo, Roberto De Zerbi fue nombrado entrenador a finales de marzo en sustitución de Igor Tudor. Completó una misión de rescate ayudando al equipo a mantenerse en la Premier League y finalizó la temporada en el 17.º puesto. A pesar de la agitación, el delantero brasileño logró anotar 12 goles a lo largo de la campaña.

De Zerbi comprende perfectamente que es difícil encontrar un goleador tan fiable en el mercado actual. En su opinión, la ética de trabajo de Richarlison y su serio enfoque en los entrenamientos lo convierten en un jugador sumamente valioso para el equipo, ya que sabe muy bien cómo hacer goles.

El entrenador italiano añadió que no hay ninguna objeción sobre el rendimiento del jugador en el terreno de juego, y que sus compañeros, el club y el cuerpo técnico lo aprecian por su esfuerzo diario.