El United vence al Atlético gracias a un doblete de Mbeumo

«Manchester United» se impuso por 2:1 ante el Atlético en Suecia como parte de su preparación para la nueva temporada. Aunque los madrileños se adelantaron en el marcador al inicio del encuentro, Bryan Mbeumo anotó dos goles en la segunda mitad para darle una victoria de remontada al club inglés.

En el partido disputado en el Strawberry Arena de Estocolmo, ambos conjuntos pusieron a prueba a jóvenes futbolistas. Sin embargo, a pesar de su carácter amistoso, el ritmo y la intensidad del juego estuvieron a la altura de partidos oficiales.

El Atlético abrió el marcador en el minuto cinco

El club español comenzó el encuentro con muchísima intensidad. En el minuto cinco, un centro de Arnau Ortiz desde la banda se envenenó hacia la portería y sorprendió a Tom Heaton.

Este tanto tempranero le permitió al Atlético controlar el desarrollo del juego. Los madrileños se defendieron con orden y buscaron salir al contragolpe con velocidad cada vez que recuperaban el esférico.

Por su parte, el Manchester United generó varias ocasiones claras en la primera parte, pero no encontró el camino hacia la portería defendida por Jan Oblak. El guardameta esloveno desbarató varios remates peligrosos de los delanteros rivales.

Mbeumo igualó de penalti

Tras el descanso, los mancunianos aumentaron la presión. En particular, las acciones desequilibrantes de Shea Lacey causaron serios problemas a la zaga del Atlético.

En el minuto 53, Lacey sufrió una falta dentro del área y el colegiado señaló la pena máxima. Bryan Mbeumo asumió la responsabilidad y, con un lanzamiento seguro, empató el encuentro.

Tras este gol, el Manchester United tomó completamente el control de las acciones. El equipo incrementó la velocidad por las bandas y comenzó a aprovechar los espacios generados en la defensa rival.

¿Cómo se anotó el gol de la victoria?

En el minuto 74, los mancunianos marcaron el segundo tanto. El suplente Jack Fletcher continuó una jugada ofensiva por la banda y envió el balón al corazón del área.

Mbeumo leyó perfectamente la jugada y conectó un remate preciso a corta distancia — 2:1.

De este modo, el delantero camerunés firmó un doblete en la segunda mitad y se convirtió en el héroe del partido. Primero transformó un penalti y luego culminó una jugada colectiva con gol.

En los minutos restantes, el Atlético se volcó al ataque en busca del empate. Aunque los disparos de Morten Hjulmand y Rodrigo Mendoza revistieron peligro, los madrileños no pudieron conseguir el segundo tanto.

Gran oportunidad para los jóvenes talentos

Ambos equipos combinaron en sus alineaciones a futbolistas del primer equipo con canteranos y jóvenes promesas.

En las filas del Manchester United, Shea Lacey, de 18 años, se mostró muy activo desde los primeros compases. Provocó el penalti y desempeñó un papel fundamental en la creación de juego ofensivo.

Hacia el final del encuentro, Jay Jay Gabriel, de tan solo 15 años, disputó su primer partido no oficial con el primer equipo. La inclusión del joven delantero demostró que el cuerpo técnico del club sigue de cerca su evolución.

Por parte del Atlético, jóvenes como Ortiz, Castillo, Mendoza, Lucas y Esteban también tuvieron minutos. Diego Simeone realizó numerosas sustituciones superada la hora de juego para probar varios planteamientos tácticos.

¿Qué dejó ver el encuentro sobre ambos equipos?

El aspecto positivo más destacado para el Manchester United fue la capacidad del equipo para darle la vuelta al marcador tras ir por detrás.

Los mancunianos:

intensificaron la presión en la segunda parte;

aprovecharon con acierto el dinamismo de los jóvenes;

utilizaron con eficacia a Mbeumo en el centro del ataque;

continuaron buscando la portería rival incluso después de anotar.

Al mismo tiempo, el fallo defensivo al inicio del partido evidenció que es uno de los problemas a corregir antes del arranque de la temporada oficial.

En cuanto al Atlético, aunque mostró orden en el primer tiempo, cometió errores bajo la presión del rival tras el descanso. Especialmente, la falta que originó el penalti y la pérdida de balón previa al segundo gol incidieron directamente en el resultado. Esa es la conclusión analítica que deja el choque.

Ficha del partido

Partido amistoso

Manchester United — Atlético — 2:1

1 de agosto. Suecia, Estocolmo. Strawberry Arena.

Goles: Mbeumo (53', de penalti; 74') — Ortiz (5').

Manchester United: Heaton, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Santos, Mount, Dorgu, Diallo, Lacey, Mbeumo.

Atlético: Oblak, Domínguez, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Martín, Vargas, Koke, Lookman, Castillo, Ortiz.

La celebración del encuentro el 1 de agosto en el Strawberry Arena de Estocolmo ya había sido confirmada en el calendario oficial del Atlético.

Otro club de Mánchester espera al Atlético

El siguiente gran examen de la pretemporada para los madrileños está programado para el 9 agosto. El Atlético debe enfrentarse Manchester Cityen la capital de Corea del Sur, Seúl.

Por ello, analizar los errores cometidos ante el Manchester United cobra una relevancia especial para el conjunto dirigido por Simeone.

Conclusión principal

El Atlético comenzó con buen pie su amistoso en Suecia gracias al tempranero gol de Ortiz. Sin embargo, el Manchester United cambió radicalmente el rumbo del partido tras la reanudación.

Mbeumo primero empató desde los once metros y luego firmó el tanto definitivo, otorgándole a su equipo una victoria de mérito por 2:1.

Para los mancunianos, este resultado supone un importante impulso anímico de cara al inicio de la nueva temporada. Por su parte, el Atlético tendrá que analizar en poco tiempo las razones por las cuales no supo mantener la ventaja tras un buen inicio.

¿Crees que Mbeumo se convertirá en el referente goleador del Manchester United esta temporada? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!